أول تعليق لـ اتحاد الكرة على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون



وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن أمام ظرف قهري كان الحضور الجماهيري يستوعبه ستاد برج العرب، ولذلك تم نقل جميع المباريات الأفريقية هذا الأسبوع إلى ستاد برج العرب، حيث عُقد مباراتين أفريقتين يوم الأحد، وكان من المستحيل لعب مباراة ثالثة فتقرر تأجيل مباراة "الزمالك والفريق السنغالي" 24 ساعة.



وأوضح أن الاتحاد الأفريقي سبق وأن أصدر خطاب بتأجيل المباراة 24 ساعة، ونقلها إلى ستاد برج العرب، حيث تفهم الوضع الذي كانت فيه القاهرة الأيام الماضية، وسيتم التواصل معهم بشأن هذا الأمر.



قال أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، إن الاتحاد يثق في سلامة موقف نادي الزمالك بشأن مباراته مع الفريق السنغالي، موضحا أنهم ملتزمون بما أقره الاتحاد الأفريقي سابقا، بشأن أن مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية لابد أن تكون بحضور جماهيري، فتقرر نقل المباراة إلى برج العرب.