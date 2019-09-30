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اسعار الذهب اليوم الإثنين 30/9/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسارته

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الإثنين 30/9/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسارته
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم
تحاول اسعار الذهب تعويض خسائرها فى أول تعاملاتها الأسبوعية، بعد أن خسرت أكثر من 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، واستقرت اسعار الذهب المحلي خلال تعاملات السبت والأحد مع إغلاق البورصة الدولية للذهب.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
بلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 588.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 686.96  جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 785.08  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,496 جنيه.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

778 إلى 781

عيار 22 

713 إلى 716

عيار 21

681 إلى 683

عيار 18

584 إلى 585

عيار 14

454 إلى 455

عيار 12

389 إلى 390

الاونصة

24.205 إلى 24.276

الجنيه الذهب

5,504 إلى 5,520

الكيلو

778.286 إلى 780.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 785.08جنيه      

 48.13$

سعر الذهب عيار 22

 719.66جنيه

 44.12$

اسعار الذهب عيار 21

686.96جنيه       

42.12$

اسعار الذهب عيار 18

 588.82جنيه

36.10$

سعر الذهب عيار 14

457.97جنيه

28.08$

سعر الذهب عيار 12

392.54جنيه

24.07 $

سعر الذهب عيار 9

294.41جنيه

18.05 $

اسعار أوقية الذهب

24,416 جنيه

1,497 $

اسعار جنيه الذهب

5,496 جنيه

336.93 $

اسعار كيلو الذهب

785,080 جنيه

48,132 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

28 سبتمبر

785.08

686.96

588.82

457.97

392.54

27 سبتمبر

785.38

687.22

589.04

458.14

392.69

26 سبتمبر

789.53

690.85

592.16

460.56

394.76

25 سبتمبر

789.26

690.62

591.95

460.40

394.63

24 سبتمبر

804.03

703.54

603.02

469.02

402.01

23 سبتمبر

798.21

698.45

598.67

465.63

399.11

22 سبتمبر

796.30

696.78

596.24

464.51

398.15

21 سبتمبر

796.30

696.78

597.24

464.51

464.51

20 سبتمبر

795.66

696.22

596.76

464.14

397.83

19 سبتمبر

786.38

688.10

589.80

464.14

397.83

  


اسعار الذهب عالميًا:

خسرت اسعار الذهب نحو 9 دولار بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، لتحقق خسائر أسبوعية، ليتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.80 دولار ليصل إلى 1506.40 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 19 سبتمبر، بعد أن سجل مستوى 1493.30 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 0.6 بالمائة.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.70 دولار عند 1500.07 دولار للأوقية.

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