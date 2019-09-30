اسعار الذهب اليوم الإثنين 30/9/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسارته
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
778 إلى 781
|
عيار 22
|
713 إلى 716
|
عيار 21
|
681 إلى 683
|
عيار 18
|
584 إلى 585
|
عيار 14
|
454 إلى 455
|
عيار 12
|
389 إلى 390
|
الاونصة
|
24.205 إلى 24.276
|
الجنيه الذهب
|
5,504 إلى 5,520
|
الكيلو
|
778.286 إلى 780.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
785.08جنيه
|
48.13$
|
سعر الذهب عيار 22
|
719.66جنيه
|
44.12$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
686.96جنيه
|
42.12$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
588.82جنيه
|
36.10$
|
سعر الذهب عيار 14
|
457.97جنيه
|
28.08$
|
سعر الذهب عيار 12
|
392.54جنيه
|
24.07 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
294.41جنيه
|
18.05 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,416 جنيه
|
1,497 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,496 جنيه
|
336.93 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
785,080 جنيه
|
48,132 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
28 سبتمبر
|
785.08
|
686.96
|
588.82
|
457.97
|
392.54
|
27 سبتمبر
|
785.38
|
687.22
|
589.04
|
458.14
|
392.69
|
26 سبتمبر
|
789.53
|
690.85
|
592.16
|
460.56
|
394.76
|
25 سبتمبر
|
789.26
|
690.62
|
591.95
|
460.40
|
394.63
|
24 سبتمبر
|
804.03
|
703.54
|
603.02
|
469.02
|
402.01
|
23 سبتمبر
|
798.21
|
698.45
|
598.67
|
465.63
|
399.11
|
22 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
596.24
|
464.51
|
398.15
|
21 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
597.24
|
464.51
|
464.51
|
20 سبتمبر
|
795.66
|
696.22
|
596.76
|
464.14
|
397.83
|
19 سبتمبر
|
786.38
|
688.10
|
589.80
|
464.14
|
397.83
اسعار الذهب عالميًا:
خسرت اسعار الذهب نحو 9 دولار بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، لتحقق خسائر أسبوعية، ليتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.80 دولار ليصل إلى 1506.40 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 19 سبتمبر، بعد أن سجل مستوى 1493.30 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 0.6 بالمائة.
وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.70 دولار عند 1500.07 دولار للأوقية.
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