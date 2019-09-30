اسعار الذهب اليوم الإثنين 30/9/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسارته

اسعار الذهب اليوم

تحاول اسعار الذهب تعويض خسائرها فى أول تعاملاتها الأسبوعية، بعد أن خسرت أكثر من 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، واستقرت اسعار الذهب المحلي خلال تعاملات السبت والأحد مع إغلاق البورصة الدولية للذهب.

بلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 588.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 686.96 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 785.08 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,496 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 778 إلى 781 عيار 22 713 إلى 716 عيار 21 681 إلى 683 عيار 18 584 إلى 585 عيار 14 454 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24.205 إلى 24.276 الجنيه الذهب 5,504 إلى 5,520 الكيلو 778.286 إلى 780.571

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 785.08جنيه 48.13$ سعر الذهب عيار 22 719.66جنيه 44.12$ اسعار الذهب عيار 21 686.96جنيه 42.12$ اسعار الذهب عيار 18 588.82جنيه 36.10$ سعر الذهب عيار 14 457.97جنيه 28.08$ سعر الذهب عيار 12 392.54جنيه 24.07 $ سعر الذهب عيار 9 294.41جنيه 18.05 $ اسعار أوقية الذهب 24,416 جنيه 1,497 $ اسعار جنيه الذهب 5,496 جنيه 336.93 $ اسعار كيلو الذهب 785,080 جنيه 48,132 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 28 سبتمبر 785.08 686.96 588.82 457.97 392.54 27 سبتمبر 785.38 687.22 589.04 458.14 392.69 26 سبتمبر 789.53 690.85 592.16 460.56 394.76 25 سبتمبر 789.26 690.62 591.95 460.40 394.63 24 سبتمبر 804.03 703.54 603.02 469.02 402.01 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 596.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 464.51 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 464.14 397.83





اسعار الذهب عالميًا:

خسرت اسعار الذهب نحو 9 دولار بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، لتحقق خسائر أسبوعية، ليتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.80 دولار ليصل إلى 1506.40 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 19 سبتمبر، بعد أن سجل مستوى 1493.30 دولار للأوقية، وسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 0.6 بالمائة.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.70 دولار عند 1500.07 دولار للأوقية.