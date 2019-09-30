إحالة "طبيبان" للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى ناصر ببني سويف (صور)

غياب الأطباء



وتعاني محافظة بني سويف، من انتشار ظاهرة تغيب الأطباء عن نوبتجياتهم بالمستشفيات الحكومية، للعمل بعياداتهم الخاصة، الأمر الذى أدى لمضاعفة معانأة المرضي وذويهم، حيث يهرب أغلب الأطباء من العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ويتغيبون عن الحضور، خاصة فى النوبتجيات المسائية والليلية، كما يقوم بعضهم بالإتفاق مع طلاب بكلية الطب على التواجد في أماكنهم بالتنوبتجيات مقابل الحصول على قيمتها المالية، فى مخالفة واضحة للقانون من الجانبين.



قال على محروس جابر، محام، إن معظم الأطباء يتغيبون عن النوبتجيات للاهتمام بعياداتهم الخاصة فى مخالفة واضحة للقانون، وهؤلاء يحتاجون إلى متابعة من لجان التفتيش بمديرية الصحة لإثبات تواجدهم بالعيادات فى أوقات نوبتجياتهم بالمستشفى لتوقيع الجزاء الرادع عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم.



وقال محمود حمد، موظف، أنه توجه أكثر من مرة لمستشفي إهناسيا المركزى وفوجئ بأن الطبيب المتواجد بالإستقبال، مازال "طالبًا" بكلية الطب، ولم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة ويقوم بفحص الحالات المترددة على المستشفي ويوقع الكشف الطبي عليهم ويشخص الحالات ويقرر العلاج، وعندما بحثت فى الأمر أكتشفت ألأن تواجده غير قانونى فهو بمثابة البديل الغير قانونى للطبيب النوباتجي.



وقالت "م.ن" طبيبة ـ فضلت عدم الإفصاح عن أسمها ـ إن الأطباء فى مصر غير مقدرين ماديًا، رغم الضغوط التى يتعرضون لها فى المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرة إلى أن المرتبات الهزيلة هى سبب هروب الأطباء من المستشفيات العامة، موضحة أن النقابة طالبت وزير الصحة بزيادة مرتبات الأطباء، لربطهم بالمستشفيات الحكومية، وعدم اتجاههم للمستشفيات الخاصة لتحقيق مستوى مادى جيد، قائلة: الطبيب بيفضل يدرس 84 شهر، عشان يطلع ياخد 1500 مرتب ودا ضعيف جدًا فى ظل الضغوط الجسدية والجسمانية".



فيما أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الإدارات المعنية بالمديرية تقوم بالتفتيش الدورى على المستشفيات والحدات الصحية فى نطاق دائرة المحافظة، ودائما ما ترصد عدم تواج الأطباء ويتم إحالتهم للشئون القانونية ومجازاتهم طبقا للوائح والقوانين التى تؤدي فى النهاية إلى فصل الطبيب المُقصر.



فاجأت لجنة من مديرية الصحة ببني سويف، مستشفى ناصر العام، مساء اليوم الاحد، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية مدير العلاجي، لمتابعة سير العمل ومدى إلتزام طاقم العمل بالنوبتجيات المسائية والليلية.وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، نشرته على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة فاجأت المستشفى بزيارة تفتيشية بدأت بقسم الإستقبال ووحدة الأطفال المبتسرين "الحضانات" وزارت اللجنة بعض الأقسام العلاجية الداخلية، أستمعت خلالها للمرضى وذويهم، وتم تحويل طبيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، لعدم إلتزامهم بالتواجد خلال النوبتجية.وذكر البيان، أن زيارة وكيل الوزارة ومدير الطب العلاجي للمستشفي تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتوجيهات المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.