التنمية المحلية: نستهدف تدريب 6947 من رؤساء المدن والأحياء (فيديو)



وأشار إلى أن عمل المقاهي طول ليلًا نهارًا شيء سي للغاية، متابعًا: "المصانع بتنش، والمقاهي بسم الله ما شاء الله شغالة 24 ساعة، المعادلة عندنا مقلوبة".



قال خالد قاسم، معاون وزارة التنمية المحلية، إن هناك تعميمًا صدر لكافة المحافظات قبل بداية العام الدراسي بشكل كافي، لتجهيز البنية التحتية الخاصة بالمدارس، والطرق المؤدية إليها، وإزالة المخلفات، والتأكد من صيانة المدارس.وتابع معاون وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن هناك تدريبًا مستمرًا لرؤساء الأحياء في مركز التنمية المحلية، ويستهدفون تدريب 6947 خلال الفترة المقبلة، على رأسهم رؤساء المدن والأحياء، مضيفًا أن العمل المكتبي لرؤساء الأحياء مقتصر على الفترة المسائية، أما فترة الصباحية فيتواجد رؤساء الأحياء في الشارع، للعمل على انضباط الشارع بصورة كبيرة، وإزالة أي مخالفات.ولفت إلى أن هناك حملات لإزالة المخالفات والإشغالات على مستوى الجمهورية، ومن ضمن هذه المخالفات وقف نشاط أي مطاعم أو مقاهي غير مرخصة، لافتَا إلى أن كافة الجهات المعنية الخاصة بالمحليات تكون موجودة في أي حملة إشغالات، لإزالة كافة الإشغالات بصورة كاملة.من جانبه قال الإعلامي تامر أمين، إن شباب مصر في خطر، طالمًا تركنا لهم الأبواب التي تضيع أوقاتهم مفتوحة، معقبًا: "عشان نحمي أولادنا، لازم نقفل الباب اللي بيضعوا وقتهم فيه، الحسم في موضوع تراخيص المقاهي سيضبط الشارع".