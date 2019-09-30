تفاصيل جديدة عن اكتشاف معبد بطليموس الرابع بكوم شقاو بسوهاج (فيديو)

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قال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة العليا المركزية لآثار مصر العليا، إن اكتشاف أطلال معبد بطليموس الرابع بقرية كوم أشقاو بسوهاج جاء بمحض الصدفة في أثناء إجراء حفائر لمشروع صرف صحي في القرية، مشيرًا إلى أن أرض مصر كلها تحتها آثار.



وأوضح عبد البديع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، الأحد، أن الكشف أثناء تنفيذ مسوع الصحي بقرية أشقاو بمحافظة سوهاج؛ اعترض مسار الحفر الصرف الصحفي مجموعة من الأحجار، وقام المشرفون بإظهارها وتبين أنها الركن الشمالي من معبد بطليموس الرابع، لافتا إلى أنه خلال 10 أيام تبين الجدران المحددة للمعبد عليها بعض النقوش والكتابات تتضمن اسم بطليموس الرابع، وصورًا للمعبود حابي ممثل الخير والنماء لمصر.



ونوه رئيس الإدارة العليا المركزية لآثار مصر العليا إلى أن المعبد ينتمي إلى الثلث الأول من عصر البطالمة، لافتا إلى أن الحفائر التي تجري بقرية "كوم أشقاو" سواء حفائر للصرف الصحي أو الكهرباء تتم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار في ضوء خضوع مناطق القرية لقانون الآثار.



وعن أهمية اكتشاف معبد بطليموس الرابع بقرية كوم أشقاو بسوهاج قال: "المعبد في عاصمة من عواصم الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا في الوجه القلبي لملك ولد عام 244 قبل الميلاد وحكم مصر لمدة 17 سنة".

