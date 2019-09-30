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حالة الطقس اليوم الإثنين 30/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الإثنين 30/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الإثنين 30/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة21 33
شبين الكوم22 33
طنطا23 32
دمنهور23 30
الإسكندرية24 28
بلطيم22 29
مطروح22 29
السلوم2129
سيوة1933
بورسعيد24 30
دمياط24 30
الزقازيق24 33
الإسماعيلية21 34
السويس22 33
العريش20 30
رفح2029
رأس سدر2331
نخل1832
نويبع2532
طابا2130
كاترين1530
الطور2431
شرم الشيخ27 35
الغردقة25 35
مرسى علم27 34
الفيوم24 33
بني سويف23 33
المنيا22 34
أسيوط22 34
سوهاج22 35
قنا24 37
الأقصر24 39
أسوان25 39
أبو سمبل2440
الوادي الجديد2639
شلاتين2638
أبو رماد2637
حلايب2736
رأس حدربة2735

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 38
المدينة المنورة29 41
الرياض27 41
المنامة30 38
أبوظبي30 41
الدوحة30 38
الكويت26 44
دمشق14 33
بيروت24 28
عمان15 31
القدس16 27
غزة20 29
بغداد24 41
مسقط29 34
صنعاء13 24
الخرطوم26 39
طرابلس21 28
تونس19 30
الجزائر17 27
الرباط16 31
نواكشوط25 30

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين2028
كوالالمبور2431
طوكيو2028
أثينا1929
روما1626
باريس1320
مدريد1329
برلين1016
لندن1416
مونتريال1116
موسكو1214
نيويورك1725
واشنطن1829

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الإثنين 30/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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