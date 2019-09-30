حالة الطقس اليوم الإثنين 30/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الإثنين 30/9/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الإثنين 30/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 21 33 شبين الكوم 22 33 طنطا 23 32 دمنهور 23 30 الإسكندرية 24 28 بلطيم 22 29 مطروح 22 29 السلوم 21 29 سيوة 19 33 بورسعيد 24 30 دمياط 24 30 الزقازيق 24 33 الإسماعيلية 21 34 السويس 22 33 العريش 20 30 رفح 20 29 رأس سدر 23 31 نخل 18 32 نويبع 25 32 طابا 21 30 كاترين 15 30 الطور 24 31 شرم الشيخ 27 35 الغردقة 25 35 مرسى علم 27 34 الفيوم 24 33 بني سويف 23 33 المنيا 22 34 أسيوط 22 34 سوهاج 22 35 قنا 24 37 الأقصر 24 39 أسوان 25 39 أبو سمبل 24 40 الوادي الجديد 26 39 شلاتين 26 38 أبو رماد 26 37 حلايب 27 36 رأس حدربة 27 35





درجات الحرارة اليوم الإثنين 30/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 38 المدينة المنورة 29 41 الرياض 27 41 المنامة 30 38 أبوظبي 30 41 الدوحة 30 38 الكويت 26 44 دمشق 14 33 بيروت 24 28 عمان 15 31 القدس 16 27 غزة 20 29 بغداد 24 41 مسقط 29 34 صنعاء 13 24 الخرطوم 26 39 طرابلس 21 28 تونس 19 30 الجزائر 17 27 الرباط 16 31 نواكشوط 25 30





درجات الحرارة اليوم الإثنين 30/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 20 28 كوالالمبور 24 31 طوكيو 20 28 أثينا 19 29 روما 16 26 باريس 13 20 مدريد 13 29 برلين 10 16 لندن 14 16 مونتريال 11 16 موسكو 12 14 نيويورك 17 25 واشنطن 18 29





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



