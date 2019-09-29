ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مورينيو يتجهز للعودة للتدريب على طريقته الخاصة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:24 م
Advertisements
مورينيو يتجهز للعودة للتدريب على طريقته الخاصة
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشفت تقرير صحفية بريطانية، أنه يتأهب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للعودة إلى عالم التدريب مرة أخرى.

وأشارت التقارير إلى أن "السبيشيال وان" يستعد للعودة للتدريب من خلال الاستعداد البدني، حيث التقطته بعض العدسات وهو يؤدي تمارين بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، والتي نشرت بعض الصور للمدير الفني البرتغالي، وهو يؤدي بجدية تدريبات رياضية، وعمليات إطالة، في ظل تقارير أكدت اقترابه من العودة لاستكمال مشواره التدريبي خلال الفترة المقبلة.

ومن الجدير بالذكر انه قد رحل مورينيو عن مقعد القيادة الفنية لمانشستر يونايتد نهاية عام 2018، بعد تدهور نتائج وأداء الفريق بصورة ملحوظة.

كما أكدت تقارير عديدة على حصول مورينيو على ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني من النادي الإنجليزي، كشرط جزائي، قبل أن يتعاقد مؤخرًا مع شبكة "سكاي سبورتس" لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتمتع مورينيو بسجل تدريبي حافل، حيث قاد أندية بورتو البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنترناسيونالي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد.

وخلال مسيرته العريضة، فقد توج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين مع بورتو البرتغالي وإنترناسيونالي الإيطالي، كما توج بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
2
x
16:00
0
ريال مايوركا
إشبيلية
1
x
21:00
1
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
3
x
15:30
1
فوسا جينيور
حوريا
2 (3)
x
18:00
0 (5)
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
3
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو
الهلال
1
x
19:30
0
إنييمبا
الزمالك
-
x
لم تلعب
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
5
x
17:30
0
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
2
فرايبورج
كولن
0
x
18:00
3
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:45
1
بيراميدز
النادي الصفاقسي
0
x
19:00
0
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
1
x
16:00
2
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
4
x
15:00
0
جنوى
ميلان
0
x
20:45
1
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status