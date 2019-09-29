مورينيو يتجهز للعودة للتدريب على طريقته الخاصة

كشفت تقرير صحفية بريطانية، أنه يتأهب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للعودة إلى عالم التدريب مرة أخرى.





وأشارت التقارير إلى أن "السبيشيال وان" يستعد للعودة للتدريب من خلال الاستعداد البدني، حيث التقطته بعض العدسات وهو يؤدي تمارين بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، والتي نشرت بعض الصور للمدير الفني البرتغالي، وهو يؤدي بجدية تدريبات رياضية، وعمليات إطالة، في ظل تقارير أكدت اقترابه من العودة لاستكمال مشواره التدريبي خلال الفترة المقبلة.





ومن الجدير بالذكر انه قد رحل مورينيو عن مقعد القيادة الفنية لمانشستر يونايتد نهاية عام 2018، بعد تدهور نتائج وأداء الفريق بصورة ملحوظة.





كما أكدت تقارير عديدة على حصول مورينيو على ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني من النادي الإنجليزي، كشرط جزائي، قبل أن يتعاقد مؤخرًا مع شبكة "سكاي سبورتس" لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويتمتع مورينيو بسجل تدريبي حافل، حيث قاد أندية بورتو البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنترناسيونالي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد.



