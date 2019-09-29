السيسي لـ المصريين: اطمئنوا.. ملتزمون باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.





وتابع السيسي، خلال تدوينة عبر الصفحة الرسمية له، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "أقول لهم أطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".



