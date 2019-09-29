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يوفنتوس يرد على عرض باريس بشأن نجم السيدة العجوز

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:23 م
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يوفنتوس يرد على عرض باريس بشأن نجم السيدة العجوز
يوفنتوس
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن دخول نادى باريس سان جيرمان الفرنسي فى محاولات للتعاقد مع نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة فى يناير لتدعيم خط الوسط.

وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" أن نادى باريس سان جيرمان يراقب موقف لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب ألمانيا إيمري كان والذى أصبح خارج حسابات المدير الفنى الإيطالى لليوفي ماوريسيو ساري مما يقربه من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشار الموقع إلى أن العلاقة أصبحت صعبة بين إيمرى كان وبين يوفنتوس خاصة بعد قرار ساري بإستبعاد اللاعب من قائمة الفريق المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا مما يجعل مشاركات اللاعب قليلة للغاية.

وتمسك مسؤولو يوفنتوس باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، ورفضوا العرض الباريسي.

ويذكر أن هناك تفكير من جانب إدارة يوفنتوس الإيطالى بالتعاقد مع الطهير الأيمن لباريس توماس مونييه والجخول فى صفقة تبادلية مع باريس مقابل رحيل كان.

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