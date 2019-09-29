أخبار ريال مدريد: قنبلة مورينيو تهدد زيدان وصفقة مدوية تقترب من الريال وبيريز يختار خليفة زيزو صدمة كبري للريال

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 29 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض كريستيان إريكسين نجم وسط توتنهام تجديد عقده من أجل الرحيل إلى الملكي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- صفقة مدوية تقترب من ريال مدريد مجانًا

أصبح نادي ريال مدريد الاسباني على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم 2020، بالتعاقد مع لاعب مميز محترف بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل 2020 - 2021، وذلك ليكمل التدعيمات القوية التي بدأها في الميركاتو الأخير.





وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن الدنماركي كريستيان إريكسن أحد الأهداف السابقة لنادي ريال مدريد حسم موقفه النهائي بخصوص الإنتقال للنادي الملكي في الموسم المقبل، وقرر اللاعب عدم تجديد تعاقده مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والرحيل لمدريد الصيف القادم.





وأوضحت الصحيفة الايطالية أن "إريكسن" رفض عرضًا خياليًا من توتنهام لتجديد تعاقده مع توتنهام لمدة 5 سنوات، مقابل 60 مليون استرليني من أجل الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني الصيف المقبل.





كريستيان اريكسن كان ضمن أهداف نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه كان يفاضل بينه و الهولندي فان دي بيك والفرنسي بول بوجبا، وفشل النادي الملكي في التعاقد مع أي من الثلاثي في الميركاتو الماضي، ومن المتوقع أن يتحرك بقوة لحسم التعاقد مع اللاعب الدنماركي هذا الصيف.





ويحظي "اريكسن" بإهتمام عدد من الأندية الأوروبية أبرزها يوفنتوس، ومانشستر يونايتد، ولكن اللاعب الدنماركي يفضل الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الصيف المقبل في صفقة مجانية





- ماركا| ريال مدريد يفتقـد أفضل نسخة من هازارد

استعاد ريال مدريد الثقة والقوة الدفاعية والإلتزام وعدم خسارة الكرة، لقد هزم إشبيليه في البيزخوان، وخرج بنتيجة إيجابية من موقعة ميتروبوليتانو ، هذه النتائج أتت بعد أن وصل الغضب ذروته بسبب هزيمة باريس، يعود الهدوء الى البيت الأبيض.





وقرر زيدان اللعب بـ فالفيردي بدلاً من خاميس رودريجيز وذلك نتج عنه حماية أكبر لـ المرمى وفي الجهة المقابلة أخرجت رأسية بنزيما أفضل ما يملكه أوبلاك الذي تصدى لـ هدف محقق من الفرنسي، لكن في خضم الديربي كان مدريد يفتقد هازارد .





لقد تم تسليط الضوء على إيدين هازارد في في مباراة إشببيلية بعد أن كان أكثر من استعاد كرات في المباراة ، لكن في الديربي لم يظهر هازارد في محيط المنطقة ولم يقترب من أوبلاك، كان ما قام به هازارد منطقيًا ومقبولاً لكن دون خطر على مرمى أوبلاك .





وتعد الإصابة التي تعرض لها قد يكون لها تأثير على مستوى هازارد، لكن في مدريد ما يزالون ينتظرون أن يقدم البلجيكي المأمول منه، هازارد ما يزال بعيداً عن مستواه المعروف، ريال مدريد يحتاج مهارة وجودة هازارد ، خاصة في مباريات كـ الديربي.





التحسن الهجومي لريال مدريد يمر عبر ظهور هازارد بالمستوى الذي يتوقعه مدريد، وللقيام بذلك ، يجب عليه استعادة أفضل مستوى له، وإظهار السبب الذي جعله ضمن أفضل 11 في تشكيلة الفيفا عن الموسم الماضي، مدريد ينتظر هازارد .





- مين يدفع؟.. 60 مليون تحسم الصفقة الكبري ما بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة الكثير من كبار أندية أوروبا في التعاقد مع نجم وسط نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي بأن أندية برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي تسعى للظفر بجهود رويز.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رويز البالغ من العمر 23 عامًا يقدم مستويات رائعة مع نابولي بعد أن انضم إلى البارتينوبي في صيف العام الماضي قادما من ريال بيتيس في صفقة كلفت خزائن نابولي حوالي 30 مليون يورو.





وكشفت تقارير صحفية بريطانية منتصف هذا الشهر أن برشلونة يستعد للدخول في سباق جديد مع ريال مدريد وليفربول من أجل ضم الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.





وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن برشلونة يستهدف ضم رويز منذ أن كان لاعبًا في صفوف ريال بيتيس الإسباني قبل أن يرحل إلى نابولي ويرغب الآن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في ضمه وأبلغ إدارة ناديه ضرورة التعاقد معه لحل أزمة الوسط في الفترة المقبلة.





وذكرت الصحيفة البريطانية أنَّ لاعب الوسط الإسباني يتطور بطريقة رائعة مع منتخب بلاده ونابولي وبات من أهم اللاعبين في صفوف نابولي ووصل سعره الآن إلى 60 مليون يورو بحسب ما صرح به أوريللو دي لورينتيس رئيس نابولي والذي رفض عروض بقيمة 40 مليون يورو تقريبًا من النادي الملكي والفريق الكتالوني.





- بالأرقام.. مورينيو «أفضل» من زيدان مع ريال مدريد

أبرزت الاحصائيات بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو تفوق الأخير بالأرقام في كل من 114 مباراة لكل مدير فني.





وجاءت المقارنة في اول 114 مباراة للأسطورة زيدان في مسابقة الليغا كمدرب لريال مدريد ، ليُعادل رقم مورينهو كمدرب للريال في ذات المسابقة كالتالي:

114 مباراة مع ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان

- 77 انتصار

- 23 تعادل

- 14 هزيمة

- 254 نقطة

114 مباراة مع ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينهو

- 87 انتصار

- 16 تعادل

- 11 هزيمة

- 277 نقطة

يذكر أن الريال تقاسم النقاط مع جاره اتليتكو في ديربي مدريد الذي انتهى امس السبت بنتيجة سلبيه بدون أهداف ويستعد المرينجي لملاقاة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم 1 اكتوبر وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .





- قنبلة مورينيو تُهدد فالفيردي وزيدان

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن مسألة العروض التي وصلت إلى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في الفترة الماضية من بعض الأندية العريقة في الدوري الألماني.





وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن مورينيو أقيل من قيادة مانشستر يونايتد قبل عيد ميلاده مباشرة في ديسمبر الماضي ومنذ ذلك الحين ما زال ينتظر الحصول على فرصة تدريبية لإضافتها لسيرته الذاتية.





وأفادت الصحيفة الألمانية بأن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما ًارتبط بالعودة إلى ريال مدريد عقب النتائج المخيبة للآمال التي حققها زين الدين زيدان في بداية مشواره في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كما تم ربطه ببرشلونة ليكون مديراً فنيا للفريق خلفًا لإرنستو فالفيردي.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مورينيو وصلته العديد من العروض بالإضافة إلى أندية ألمانية في وقت سابق من الصيف الماضي، أبرزها من شالكه وفولفسبورج.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن مورينيو رفض جميع الاغراءات لأنه يرغب في الحصول على وظيفة مع نادٍ كبير جداً وهو ما لم يحدث حتى الآن وأنه كان يأمل في تلقي عرض من باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو بايرن ميونخ مع الإبقاء على فرصه لتدريب برشلونة إذا تمت إقالة إرنستو فالفيردي أو العودة للنادي الملكي لخلافة زين الدين زيدان.





وكان جوزيه مورينيو المدير الفني لريال ومانشستر يونايتد السابق رفض عودته لتدريب الفريق الملكي من جديد في الفترة المقبلة خلفا للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.





وقال مورينيو في تصريحات صحفية رداً على ارتباطه بتدريب الميرينجي: "لن أحب العودة إلى ريال مدريد لأن لديهم مدرب وهو ليس أي مدرب".





وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية مؤخرًا أن مستقبل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بات موضع شك وذلك عقب الهزيمة المفاجئة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





- صفقة الموسم بالنسبة لبرشلونة وريال مدريد تقترب من الفشل

ويسعى ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، لتدعيم صفوفهم، عن طريق التعاقد مع لاعب بخط الوسط، من العيار الثقيل، خلال سوق الإنتقالات القادمة.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد وبرشلونة يستهدفا، التعاقد مع نجم وسط فريق نابولي الإيطالي المتألق، فابيان رويز، والذي يعد من أفضل لاعبي الوسط في العالم خلال الفترة الحالية.





وأضافت التقارير أن نابولي بدأ يتخذ خطوات جادة للحفاظ على نجمه من إغراءات الريال وبرشلونة، حيث أن رئيس نادي نابولي، يعمل على تعديل عقد فابيان رويز، ورفع راتبه.





ومن الجدير بالذكر ان نابولي قد نجح في ضم اللاعب من صفوف ريال بييتس الإسباني في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.





وألمحت تقارير صحفية مقربة من نادي الجنوب الإيطالي، أنه لا يمانع بيع لاعب وسط الفريق فابيان رويز، المطلوب من عدة أندية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، لكنه اشترط الحصول على 60 مليون يورو، كحد أدنى للاستغناء عن خدماته.





- عاجل.. بيريز يختار خليفة زيدان في تدريب ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، قد استقر على بديل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للأبيض الملكي، في حال اقالته من منصبه.





وتعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أكد على استعداده للعودة إلى ريال مدريد وسط ترحيب من رئيس النادي الملكي بيريز.





وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هناك بعض الأقاويل التي تشير إلى احتمالية عودة مورينيو إلى ملعب سانتياجو برنابيو إذا ساءت الأوضاع تحت قيادة زيدان، خلال الفترة القادمة من الموسم الحالي.





ومن الجدير بالذكر انه قد سبق للبرتغالي مورينيو أن تولى القيادة الفنية لريال مدريد خلال الفترة بين مايو 2010 وحتى يونيو 2013، حصل خلالها على بطولة الدوري والكأس والسوبر المحليين.





- ضربة موجعة لـ"زيدان" قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

تعرض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد لضربة جديدة قبل مباراة كلوب بروج البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.





وغاب البرازيلي مارسيلو ظهر أيسر الفريق عن التدريب الجماعي وأصبحت احتمالية عودته للعب أمام كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا أصعب، وذلك عقب جلسة من تدريبات التعافي للاعبين الأساسيين بديربي مدريد.





وعقب تعادله سلبيا في معقل أتلتيكو مدريد مساء السبت، عاد الملكي صباح للتدريب استعدادًا لثاني جولات التشامبيونز ليج، واضعًا نصب عينيه ضرورة الفوز عقب انطلاقته السيئة بالبطولة بسقوطه المدوي بثلاثية نظيفة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.





ومازال اللاعب البرازيلي يعاني من متاعب تتعلق بإصابته العضلية التي كان يتعافى منها، وقد تدرب صباح الأحد منفردًا.





وأجرى اللاعبون الأساسيون بمباراة الديربي تدريبات للتعافي، بينما أجرى البدلاء ومن لم يشاركوا تمرينات أكثر شدة، وكذلك الكرواتي لوكا مودريتش الذي ظهر في آخر دقائق بمواجهة الأتلتي، وإيسكو ألاركون الذي يتطلع لأن يكون من بين مستجدات زيدان في قائمة بروج.





وانضم لاعبا الرديف دييجو ألتوبي وميجل جوتييريز للمران الجماعي، الذي غاب عنه المصابان ماركو أسينسيو والفرنسي فيرلاند ميندي ليواصلا عملية تعافيهما





- ريال مدريد يعجل برحيل "زيدان" ويستقر على خليفته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن احتمالية رحيل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن النادي الملكي، حال استمرار تراجع نتائج الفريق المدريدي خلال الموسم الحالي، حيث بدأت إدارة النادي البحث عن مدرب جديد يقود الفريق حال رحيل "زيزو" في الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، مرشح بقوة للعودة لقيادة فريق ريال مدريد، حال رحيل "زيدان"، خاصة وأن "مورينيو" لم يرتبط بتدريب أي نادي منذ رحيله عن اليونايتد في ديسمبر لعام 2018.





وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن جوزيه مورينيو يرحب بالعودة لتدريب ريال مدريد، كما أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الاسباني يري المدرب البرتغال هو البديل الأمثل لقيادة الفريق حال رحيل "زيدان" إذا لم تتحسن نتائج الفريق الملكي، خاصة وأن "مورينيو" يمتلك خبرات تدريبية كبيرة وسبق وحقق نجاحات مميزة رفقة الميرينجي.





جوزيه مورينيو منذ رحيله عن مانشستر يونايتد اتجه للعمل في تحليل المباريات عبر القنوات الفضائية لكنه ينتظر الفرصة المناسبة من أجل العودة للتدريب مجددًا في الفترة القادمة.





ويواجه زين الدين زيدان ضغوطًا كبيرة في الفترة الحالية، بعد بداية غير جيدة للموسم الحالي، وإذا استمر تراجع النتائج في الفترة القادمة، قد تقرر إدارة النادي الإطاحة به خارج "سانتياجو برنابيو"، وسيكون الطريق ممهدًا أمام عودة "السبيشيال وان" لتدريب الملكي مرة أخري.





يذكر أن مورينيو اعترف في وقت سابق برغبته في العودة للتدريب في أقرب وقت، وأنه يقوم باختيار فريق المساعدين الجدد له، لكن دون الإشارة لأي فريق بعينه، وانتشرت له صورًا مؤخرًا وهو يقوم بأداء تدريبات إطالة بدنية بشكل منفرد وإحماءات مما يشير لإقتراب عودته للتدريب.





وسبق وتولي "مورينيو" القيادة الفنية لفريق ريال مدريد خلال الفترة من 2010 وحتي 2013، وحقق مع الفريق الملكي 3 بطولات، الدوري الاسباني، وكأس ملك أسبانيا، وكأس السوبر.





- يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد بالمجان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يراقب بجدية المدافع الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد الإسباني، والذي يلعب لصالح بوروسيا دورتموند الألماني، على سبيل الإعارة، وذلك من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.





ومن الجدير بالذكر انه يلعب النجم المغربي حكيمي حالياً في صفوف أسود الفيستيفاليا، على سبيل الإعارة من ريال مدريد حتى صيف 2020، لكن تألقه هذا الموسم جعل النادي الألماني يفكر في شرائه بشكل نهائي من النادي الملكي.





وبحسب ما ذكرته شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية الشهيرة، فإن أشرف حكيمي الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، هدفاً رئيسياً لنادي يوفنتوس والدرب ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد للفريق، حيث يعتبرونه اللاعب المثالي لحل مشاكل الجبهة اليمنى خاصة ومع تذبذب الوافد الجديد دانيلو.





وأضافت الصحيفة، أن البيانكونيري مهتم بالتعاقد مع أشرف حكيمي، لكنهم غير مستعدين لاتخاذ خطوة الأن بشأن حسم الصفقة، لأن اللاعب ينتهي عقده مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد في صيف 2021، وينوون الانتظار حتى هذا الوقت لضمه مجاناً.





يذكر أنه كان الدولي المغربي، حكيمي، قد قال مؤخراً، في تصريحات تلفزيونية حول مستقبله: "حلمي هو العودة إلى ريال مدريد في أقرب وقت ممكن، سأكون كاذباً لو نفيت ذلك، لكن دعونا نرى ما سيحدث".



