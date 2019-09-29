ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يوفنتوس يخطط لخطف نجم ريال مدريد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:59 م
Advertisements
يوفنتوس يخطط لخطف نجم ريال مدريد
يوفنتوس
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفكير نادي يوفنتوس الإيطالى فى التعاقد مع ظهير ريال مدريد والمعار لصفوف بروسيا دورتموند المغربي أشرف حكيمي، خلال فترة الإنتقالات القادمة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل جواو كانسيلو لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى مقابل التعاقد مع الظهير البرازيلي دانيلو.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس مهتم جداً بالظهير المغربي والذى شارك مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وأشارت الصحيفة أن يوفنتوس دائماً ما يستطيع التعاقد مع اللاعبين المميزين التى تنتهى عقودهم فى فارة قريبة مثل حكيمي الذى سينتهى تعاقده فى عام 2021.

_ حكيمي يُصرح: أتمنى العودة لمدريد
أكد أشرف حكيمي ظهير نادى ريال مدريد الإسبانى والمعار لصفوف بروسيا دورتموند انه تحت أمر الملكى فى أى وقت يكون هناك الرغبة لعوجته من جديد، متمنياً ذلك فى المستقبل أن يعود ويشارك بقميص الفريق الإسبانى.

وقال حكيمي فى تصريحات صحفية :" تركيزى منصب للعب مع بروسيا دورتموند، ولكنى لدى الرغبة في العودة لصفوف ريال مدريد فى وقت من الأوقات ذلك ما أتمناه".

وقال الظهير المغربي :"وجودي في الدوري الألماني مع دورتموند أكسبني الكثير من الخبرة، الآن أنا أكثر نضجاً مما كنت عليه في ريال مدريد لقد تعلمت كثيراً فى المانيا ".

وكان حكيمي قد انتقل لصغفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة بعد المشاركات القليلة مع الفريق الإسبانى.

وشارك حكيمي هذا الموسم مع بروسيا دورتموند فى 7 مباريات سجل خلالهم هدف وصنع هدف.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
2
x
16:00
0
ريال مايوركا
إشبيلية
1
x
21:00
1
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
3
x
15:30
1
فوسا جينيور
حوريا
2 (3)
x
18:00
0 (5)
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
3
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو
الهلال
1
x
19:30
0
إنييمبا
الزمالك
-
x
لم تلعب
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
5
x
17:30
0
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
2
فرايبورج
كولن
0
x
18:00
3
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:45
1
بيراميدز
النادي الصفاقسي
0
x
19:00
0
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
1
x
16:00
2
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
4
x
15:00
0
جنوى
ميلان
0
x
20:45
1
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status