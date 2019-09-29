يوفنتوس يخطط لخطف نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفكير نادي يوفنتوس الإيطالى فى التعاقد مع ظهير ريال مدريد والمعار لصفوف بروسيا دورتموند المغربي أشرف حكيمي، خلال فترة الإنتقالات القادمة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل جواو كانسيلو لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى مقابل التعاقد مع الظهير البرازيلي دانيلو.





وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس مهتم جداً بالظهير المغربي والذى شارك مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.





وأشارت الصحيفة أن يوفنتوس دائماً ما يستطيع التعاقد مع اللاعبين المميزين التى تنتهى عقودهم فى فارة قريبة مثل حكيمي الذى سينتهى تعاقده فى عام 2021.





_ حكيمي يُصرح: أتمنى العودة لمدريد

أكد أشرف حكيمي ظهير نادى ريال مدريد الإسبانى والمعار لصفوف بروسيا دورتموند انه تحت أمر الملكى فى أى وقت يكون هناك الرغبة لعوجته من جديد، متمنياً ذلك فى المستقبل أن يعود ويشارك بقميص الفريق الإسبانى.





وقال حكيمي فى تصريحات صحفية :" تركيزى منصب للعب مع بروسيا دورتموند، ولكنى لدى الرغبة في العودة لصفوف ريال مدريد فى وقت من الأوقات ذلك ما أتمناه".





وقال الظهير المغربي :"وجودي في الدوري الألماني مع دورتموند أكسبني الكثير من الخبرة، الآن أنا أكثر نضجاً مما كنت عليه في ريال مدريد لقد تعلمت كثيراً فى المانيا ".





وكان حكيمي قد انتقل لصغفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة بعد المشاركات القليلة مع الفريق الإسبانى.





وشارك حكيمي هذا الموسم مع بروسيا دورتموند فى 7 مباريات سجل خلالهم هدف وصنع هدف.



