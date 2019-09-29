أخبار قنا اليوم.. افتتاح قصر الأمير يوسف كمال ودير الأنبا بضابا بعد الترميم وإحالة إدارة مدرسة للتحقيق



وزيرة التخطيط تشارك في ندوة حول "ريادة الأعمال" بجامعة جنوب الوادي



استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قناـ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمطار الاقصر وذلك استعدادا لتفقدها عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر مؤخرًا.





وزيرة التخطيط من قنا: مصر من أكثر دول العالم جدية في التخطيط لعام ٢٠٣٠ استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قناـ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمطار الاقصر وذلك استعدادا لتفقدها عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر مؤخرًا.



وبدأت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كلمتها بسؤال عصف ذهني للطلاب: مين فينا يعرف عن رؤية مصر ٢٠٣٠ ؟.



وذكرت أن رؤية مصر هو تخطيط لمستقبل مصر بشكل واقعي وعلمي لعام ٢٠٣٠، وأن مصر من أكثر دول العالم جدية في التخطيط لمصر لعام ٢٠٣٠ برعاية القيادة السياسية واهتمام شخصي من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا لا يمنع أن الدولة بتحرص علي التخطيط بشكل سنوي ومتوسط الأجل، لضمان مستقبل أفضل لمصر والمصريين يوما بعد يوم.



رئيس جنوب الوادي لوزيرة التخطيط: جامعتنا بلا أسوار ومنفتحة على مجتمعها وبدأت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كلمتها بسؤال عصف ذهني للطلاب: مين فينا يعرف عن رؤية مصر ٢٠٣٠ ؟.وذكرت أن رؤية مصر هو تخطيط لمستقبل مصر بشكل واقعي وعلمي لعام ٢٠٣٠، وأن مصر من أكثر دول العالم جدية في التخطيط لمصر لعام ٢٠٣٠ برعاية القيادة السياسية واهتمام شخصي من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا لا يمنع أن الدولة بتحرص علي التخطيط بشكل سنوي ومتوسط الأجل، لضمان مستقبل أفضل لمصر والمصريين يوما بعد يوم.



قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن الجامعة بلا أسوار وهى منفتحة على مجتمعها ومحيطها فعلى سبيل المثال لا الحصر خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019 سيرت الجامعات المصرية 143 قافلة طبية قدمت العلاج المجاني لعدد 85 الف مواطن كان نصيب جامعة جنوب الوادى منها عدد 34 قافلة طبية قدمت العلاج المجاني لعدد 17 الف مواطن.





افتتاح المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال في نجع حمادي بقنا قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن الجامعة بلا أسوار وهى منفتحة على مجتمعها ومحيطها فعلى سبيل المثال لا الحصر خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019 سيرت الجامعات المصرية 143 قافلة طبية قدمت العلاج المجاني لعدد 85 الف مواطن كان نصيب جامعة جنوب الوادى منها عدد 34 قافلة طبية قدمت العلاج المجاني لعدد 17 الف مواطن.



افتتح الدكتور، مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مجموعة قصور، الأمير يوسف كمال، على كورنيش النيل بمدينة نجع حمادي، برفقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب.



وزيري: افتتاح متحف الغردقة الجديد قريبًا افتتح الدكتور، مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مجموعة قصور، الأمير يوسف كمال، على كورنيش النيل بمدينة نجع حمادي، برفقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب.



بعث الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رسالة لأهالي محافظة البحر الأحمر، وأهالي مدينة الغردقة، حيث سيتم افتتاح متحف الغردقة، والذي يعتبر أول مرة وجود هذا المتحف بالغردقة، لزيادة أعمال الجذب السياحي.



افتتاح دير الأنبا بضابا الأثري في نجع حمادي بعد ترميمه.. يضم 3 كنائس و9 هياكل



افتتح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أعمال الترميم التى شهدها دير الأنبا بضابا بالمدينة.







بعث الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رسالة لأهالي محافظة البحر الأحمر، وأهالي مدينة الغردقة، حيث سيتم افتتاح متحف الغردقة، والذي يعتبر أول مرة وجود هذا المتحف بالغردقة، لزيادة أعمال الجذب السياحي.افتتح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أعمال الترميم التى شهدها دير الأنبا بضابا بالمدينة.

شهدت محافظة قنا، على مدار 24 ساعة الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:-