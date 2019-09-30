مفاجأة.. أردوغان يتقاضي رشوة من رجال أعمال تركي (فيديو)

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أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا، يكشف حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رشوة عبارة عن فيلل من مصطفى لطيف طوباش، رجل أعمال تركي ومالك سلسلة المتاجر الشهيرة "بيم"، حيث أكد الأخير أن الفيلل جاهزة للاستلام.



وعلق الإعلامي أحمد موسى قائلًا: "فساد أردوغان وعائلته بالمكالمات"، واصفا الرئيس التركي بأنه حرامي.



الجدير بالذكر أن الإعلامي أحمد موسى أذاع مجموعة من التسريبات الصوتية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نجله بلال، حيث أوضحت المقاطع محاولتهما إخفاء أموال الفساد عن طريق عائلتهم والمقربين لهم، بالإضافة إلى تسجيل صوتي أخر يكشف تورط النظام التركي في تقاضي رشوة من رجال أعمال مشهور في تركيا، بالإضافة إلى تسريب أخير يتضمن مكالمة هاتفية بين مسئولون في تركيا يتفقون على نقل أسلحة إلى منظمات إرهابية في نيجيريا.



في سياق متصل، قال الإعلامي إن جماعة الإخوان تمر بحالة من الفشل والإحباط ويبيعون بعض بجنيه، مضيفا: " زملاء البرنامج أخبروني أن الإخوان يهدرون دمى.. بيعتبره دمي حلال!.. ولكن أنا معنديش مشكلة أنا بدافع عن ديني اللي شوهته الجماعة الإرهابية وبلدى وليس لدي مشكلة على الإطلاق لأن بفضح العصابة التركية القطرية الإخوانية الإرهابية".



وتابع: "الإخوان فى الجزائر مدخلين نفسهم فى الشأن المصري ويتوعدون بقتلي بعد فضح جماعة الإخوان"، معقبا: "مالهم بمصر!.. هل ده الإسلام؟".



