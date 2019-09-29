ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دعما للمصريين.. عمرو أديب لـ الوزراء: شدوا حيلكم معانا شوية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:04 م
Advertisements
دعما للمصريين.. عمرو أديب لـ الوزراء: شدوا حيلكم معانا شوية
عمرو اديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لابد من الاهتمام بمستوى االخدمات التي يحصل عليها المواطن، مضيفا: "النااس في مصر لازم تنحط في عين الوزراء"، مشددا على ضرورة الإنحياز التام للطبقات الأقل دخلا، مضيفا: "ست البيت المصرية لازم نقف جمبها، اللي بتعمل مجهود جبار عشان تقوم بطلبات بيتها".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن المجتمع المصري شهد انزلاق في الطبقات، وهو أمر طبيعي يحدث عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولهذا لابد أن يكون هناك برنامج اجتماعي قوي يخفف من آثار البرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "أديب"، أن معاناة المصريين يجب احترامها، وعدم زيادتها، منوهًا بأن هناك اهتمام بالدعم، ورفع قيمته، ولكن نحتاج إلى المزيد، موجهًا رسالة إلى الوزراء: "شدوا حيلكم معانا شوية، لازم نهتم بالطبقات اللي ساندة البلد، ووقفة جمبها".

ونوه بأن السياسات التي تم وضعها لابد من تنفيذها بصورة أسرع، معقبا: "يجب أن يصل الانحياز لمستحقيه، ولازم الناس تحس أن الوزراء بتشتغل عشانهم".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر عمرو اديب رئاسة الوزراء اخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
2
x
16:00
0
ريال مايوركا
إشبيلية
1
x
21:00
1
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
3
x
15:30
1
فوسا جينيور
حوريا
2 (3)
x
18:00
0 (5)
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
3
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو
الهلال
1
x
19:30
0
إنييمبا
الزمالك
-
x
لم تلعب
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
5
x
17:30
0
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
2
فرايبورج
كولن
0
x
18:00
3
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:45
1
بيراميدز
النادي الصفاقسي
0
x
19:00
0
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
1
x
16:00
2
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
4
x
15:00
0
جنوى
ميلان
0
x
20:45
1
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status