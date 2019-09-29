آخرهم خالد سليم.. فنانون استطاعوا إنقاص وزنهم

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يحرص الفنانون دائما على الظهور بشكل مثالى أمام الجمهور، وهناك فنانون تعرضوا للسمنة ، واستطاعوا ان يتحدوا السمنه ويصلوا الى الوزن المثالى.

الفنان خالد سليم منذ بداية ظهوره الفنى، عرفه وأحبه الجمهور بزيادة وزنه، ولكنه تعرض مؤخرا لمشكلة في الأحبال الصوتية،ادت إلى زيادة وزنه بشكل كبير، وذلك بعد تناوله لعلاجا يحتوى على مادة الكورتيزون، واستطاع خالد حاليا أن يخسر 30 كيلو جراما من وزنه، وأن يظهر بشكل مثالي .



الفنانه سميه الخشاب ظهرت فى أحد السنوات بوزن زائد بعد ان كانت تتمتع بوزن مثالى طوال مشوارها الفنى فقد ظهرت بوزن زائد فى بعض المسلسلات منها "كيد النساء" وبدأ الجمهور يوجه النقد لها ويستغرب من شكلها الجديد ، دفع ذلك سميه إلى اتباع الرجيم ، وصرحت سميه بعد انقاصها للوزن:"ان الرجيم والرياضه" فقط هم من انقصوا وزنها دون الخضوع لأى عمليات، واصبح وزنها مثالى كما كانت من قبل .

الفنانه فيفى عبدة من الفنانات التى تعرضوا لزيادة الوزن بشكل ملحوظ وحصرها ذلك فى ادوار محددة، ولكنها بعد ذلك استطاعت إنقاص وزنها وعندما سألت عن السر وراء ظهورها بالقوام الرشيق، قالت انها "كانت تعلم فتيات الرقص فى البرازيل" وهو السر وراء خسارة وزنها .

الفنانه مها احمد منذ بداية عملها الفنى، والجمهور يعرفها بزيادة وزنها، إلا انها استطاعت بعد فترة كبيرة ان تنقص وزنها، وعندما سألت عن الاسباب التى دفعتها الى انقاص وزنها بالرغم ان الجمهور تعود على ظهورها بوزن زائد واحبها بذلك ، فقالت ان السينما والفن ليس له علاقه بانقاص وزنها، بينما السبب وراء انقاص وزنها هى اسباب صحيه حيث ان الوزن الزائد اثر على صحتها، ودفعها ذلك الى انقاص الوزن .



قامت الفنانة ايتن عامر بانقاص وزنها رغم أنها لم تكن ضمن الفنانات البدينات، إلا أنها قررت التخلص من الوزن الزائد ، لكى تصبح أكثر رشاقة، وعندما سئلت عن السبب أجابت قائلة: "كنت أريد الوصول إلى قوام أكثر رشاقة، وشعرت بأن هذا أفضل لي. ورغم أن خسارة ستة كيلوغرامات في أقل من شهرين بمثابة تحدٍ لي، إلّا انني نجحت في النهاية، فقد ابتعدت عن تناول الحلويات والأطعمة الدسمة، وكنت حريصة على ممارسة الرياضة بشكل يومي، والآن أنا أشعر بالرضا التام لحصولي على جسم مثالي، وأؤكد لكل فتاة تريد التخلص من وزنها الزائد أن الإرادة تصنع المعجزات".



الفنان أحمد زاهر

منذ بداية ظهوره على الشاشة والجمهور عرفه وأحبه بوزنه الزائد، إلا أنه قام مؤخرا بانقاص وزنه الزائد، وعندما سئل عن ذلك السبب أجاب قائلا:"لم أخضع لعمليات جراحية، وكل ما نُشر حول إجرائي عملية تدبيس معدة غير صحيح، فأنا خضعت لحمية غذائية خاصة لمدة عام، امتنعت خلالها عن تناول اللحوم والأسماك والحلويات والرز والمعكرونة، واكتفيت بتناول الجبنة القريش وبعض أنواع الفواكه، إضافة إلى ممارسة الرياضة باستمرار، ولا أنكر أن هذه التجربة كانت من أصعب تجارب حياتي، وفقداني أكثر من خمسين كيلو غراماً لم يكن أمراً سهلاً على الإطلاق، لكن العزيمة ومساندة زوجتي وأيضاً المخرج محمد سامي، الذي أكد لي ضرورة اتخاذ هذه الخطوة من أجل المشاركة في بطولة مسلسل "حكاية حياة»، جعلاني أنجح في اجتياز كل الصعوبات التي واجهتني".

استطاع الفنان الإماراتي حسين الجسمي التخلص من وزنه الزائد،وأوضح أنه لم يخضع لأي جراحة، وكان سلاحه في مسيرة فقدان الوزن الإرادة الحديدية

