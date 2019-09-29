السعودية تستهدف الانضمام لقائمة أكبر 5 دول سياحية في العالم

قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن المملكة تستهدف أن تصبح واحدة من ضمن أكبر 5 دول سياحية في العالم، وأن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030.





وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي في مقابلة مع "لعربية"، أن توقعات إيجاد مليون وظيفة للسعوديين من قطاعات السياحة “ليس بالأمر المستبعد وليس بالمبالغة”، مشيرًا إلى أهمية انتعاش قطاعات السياحة نفسها والتي ستولد الوظائف في الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية، وفي قطاعات أخرى مرتبطة ضمن سلسلة الإمداد للقطاع السياحي، مثل قطاعات النقل والتأمين.





وأشار إلي أن انعكاسات قرار منح تأشيرات السياحة للزائرين من مختلف دول العالم، عبر القنصليات السعودية، ومنحها إلكترونيا وفي المطارات دون اشتراطات مسبقة للزائرين من 49 دولة بالعالم، سيكون له انعكاسات على قطاعات عدة في السياحة، وقطاعات أخرى مرتبطة بها









وأكد القصبي، على أهمية تنمية قطاع السياحي، للمشاريع المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، والذين يعتمد عليهم الكثير من مناحي خدمات السياحة، مثل قطاعات الترجمة والخدمات للزائرين، لافتًا إلى أهمية تنمية قطاع الفنادق، في مختلف مناطق المملكة التي سلتقى رواجا سياحيا مثل أبها وعسير التي شهدت افتتاح فندق مؤخرا خلال فعاليات موسم سودة عسير أخيرا.





وأعلنت الحكومة السعودية عن جملة من القرارات الاقتصادية تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليار دولار في 2015.





وفتحت أبواب المملكة للسياح والزوار من حول العالم، يعني أيضا المزيد من الفرص الواعدة لاستثمارات جديدة وضخمة في قطاع السياحة، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.





وتعمل السعودية على زيادة القدرة الاستيعابية لمطاراتها إلى 150 مليون راكب سنوياً، كما تتوقّع أن تشهد أعداد الغرف الفندقية في مختلف مدن ومحافظات المملكة زيادة قدرها 500 ألف غرفة إضافية.





ووقعت السعودية عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 100 مليار ريال.





وأعلنت الهيئة العليا للسياحة عن البدء بمنحِ التأشيرة السياحية السعودية لسياح من 49 دولة.





ويمكن النظام الجديد للتأشيرات في السعودية، الذي بدأ تطبيقه يوم الجمعة الماضي، السيّاح من 49 دولة من بينها الصين والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان من الحصول على تأشيرة زيارة متعددة، تمتدّ لعام كامل وبرسوم قدرها 440 ريالاً.