ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2019-2020

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:48 م
Advertisements
موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2019-2020
الاهلي
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
تقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى بشارك بها الناديان المصريان الأهلي والزمالك بعد صعودهم من دور ال 32  بجانب إقامة دور الملحق لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بين دور ال 32 مكرر والذى يشارك بها ايضاً ناديين مصريين وهم المصري وبيراميدز. 

ووفقًا لتصنيف الأندية بناء على المشاركات القارية في السنوات الخمس الماضية جاء تصنيف الأندية المتأهلة على النحو التالي.

المستوى الأول: الترجي، مازيمبي، الوداد، الأهلي.

المستوى الثاني: النجم الساحلي، صن داونز، الزمالك، اتحاد العاصمة.

المستوى الثالث:الرجاء، زيسكو، فيتا كلوب، الهلال.

المستوى الرابع: بريميرو دي أوجوستو، بلاتينوم، بترو أتليتكو، شبيبة القبائل.

وتقام القرعه يوم 9 أكتوبر القادم فى أحد فنادق السادس من أظتوبر بتواجد ممثلوا الأندية لمعرفة ما ستسفر عنها قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقرعة دور ال 32 مذرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتى تأهل لها نادى بيراميدز والنادى المصري.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: موعد قرعة دوري ابطال افريقيا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
2
x
16:00
0
ريال مايوركا
إشبيلية
1
x
21:00
1
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
3
x
15:30
1
فوسا جينيور
حوريا
2 (3)
x
18:00
0 (5)
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
3
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو
الهلال
1
x
19:30
0
إنييمبا
الزمالك
-
x
لم تلعب
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
5
x
17:30
0
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
2
فرايبورج
كولن
0
x
18:00
3
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:45
1
بيراميدز
النادي الصفاقسي
0
x
19:00
0
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
1
x
16:00
2
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
4
x
15:00
0
جنوى
ميلان
0
x
20:45
1
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status