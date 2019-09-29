موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2019-2020

تقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى بشارك بها الناديان المصريان الأهلي والزمالك بعد صعودهم من دور ال 32 بجانب إقامة دور الملحق لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بين دور ال 32 مكرر والذى يشارك بها ايضاً ناديين مصريين وهم المصري وبيراميدز.





ووفقًا لتصنيف الأندية بناء على المشاركات القارية في السنوات الخمس الماضية جاء تصنيف الأندية المتأهلة على النحو التالي.





المستوى الأول: الترجي، مازيمبي، الوداد، الأهلي.





المستوى الثاني: النجم الساحلي، صن داونز، الزمالك، اتحاد العاصمة.





المستوى الثالث:الرجاء، زيسكو، فيتا كلوب، الهلال.





المستوى الرابع: بريميرو دي أوجوستو، بلاتينوم، بترو أتليتكو، شبيبة القبائل.





وتقام القرعه يوم 9 أكتوبر القادم فى أحد فنادق السادس من أظتوبر بتواجد ممثلوا الأندية لمعرفة ما ستسفر عنها قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقرعة دور ال 32 مذرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتى تأهل لها نادى بيراميدز والنادى المصري.



