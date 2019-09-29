قيادي منشق عن الجماعة: ما يبنيه الرئيس السيسي في الجيش يثير فضول الإخوان

قال إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، والخبير في شئون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان هم أباطرة التزييف والفبركة من أجل التخديم على اتجاهاتهم.





وأضاف الخبير في شئون الحركات الإرهابية، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن تنظيم جماعة الإخوان قائم على الكذب، والخيانة، والجاسوسية، ومخالفة القانون، والاعتماد على أجهزة مخابرات.





وأشار القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إلى أن جماعة الإخوان تبرر الكذب شرعًا وفقًا لديانتهم التي اخترعها لهم حسن البنا، مؤكدًا أن فلسفة الكذب لدى الإخوان فلسفة عميقة.





وأوضحت الخبير في شئون الحركات الإرهابية، أن جماعة الإخون لديهم فلسفة الكذب، ويربون الأجيال الجديدة على الكذب المبرر باستناد إلى أكاذيب حسن البنا، لافتًا إلى أن الجيل الجديد من جماعة الإخوان يؤسسون على التكفير والإرهاب، وهو منهج تسير عليه التنظيمات الإرهابية.





ونوه القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، بأن الإخوان تستخدم قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، لافتًا إلى أن إسقاط الدولة المصرية واجب عند جماعة الإخوان، وأن الوصول إلى ذلك من كذب وسفك دماء وغيره واجب أيضًا، مضيفًا أن العبوات الناسفة شيء واجب عند جماعة الإخوان.



