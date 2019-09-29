سوهاج اليوم.. مشروعات جديدة وقرار بترقية أكثر من 5 آلاف موظف وحوادث مأسوية
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:39 م
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أبورية حسين
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شهدت محافظة سوهاج عددًا من الموضوعات الهامة علي مدر 24 ساعة نرصدها لكم في إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر لمواطني محافظة سوهاج وإليكم تفاصيل النشرة الإخبارية.
شهدت محافظة سوهاج نشوب 3 حرائق متفرقة أسفر حرقين منها عن نفوق 12 رأس ماشية بدون خسائر في الأرواح وتم السيطرة علي الحرائق وإخمادها بواسطة رجال الحماية المدنية قبل أن تمتد لمنازل أخري.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري إفتتح 3 مشروعات لخدمات الصرف الصحي بقري مركز البلينا بتكلفة 101 مليون جنيه لخدمة مائتي ألف مواطن في عدد من القري والنجوع.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
فيما شهدت محافظة سوهاج حادث مأسوي راح ضحيته 3 أطفال جميعهم أشقاء غرقا في ترعة ترعة الشيخ إمبادر بقرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
و أصد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج قرارًا بترقية 5 ألاف و333 موظفًا وذلك وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعتبارًا من 1 يوليو 2019.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وإفتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
الدكتور وسيم السيسي تحدث إلي طلاب جامعة سوهاج عن حجم المؤمرات التي مرت بها مصر وذلك خلال ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
شهدت محافظة سوهاج نشوب 3 حرائق متفرقة أسفر حرقين منها عن نفوق 12 رأس ماشية بدون خسائر في الأرواح وتم السيطرة علي الحرائق وإخمادها بواسطة رجال الحماية المدنية قبل أن تمتد لمنازل أخري.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري إفتتح 3 مشروعات لخدمات الصرف الصحي بقري مركز البلينا بتكلفة 101 مليون جنيه لخدمة مائتي ألف مواطن في عدد من القري والنجوع.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
فيما شهدت محافظة سوهاج حادث مأسوي راح ضحيته 3 أطفال جميعهم أشقاء غرقا في ترعة ترعة الشيخ إمبادر بقرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
و أصد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج قرارًا بترقية 5 ألاف و333 موظفًا وذلك وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعتبارًا من 1 يوليو 2019.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
وإفتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
الدكتور وسيم السيسي تحدث إلي طلاب جامعة سوهاج عن حجم المؤمرات التي مرت بها مصر وذلك خلال ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا
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