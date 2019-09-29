محمد الساعد: وفاة الفغم أحزنت كل سعودي

وأعلنت عائلة الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم، اليوم "الأحد"، أن تشييع جثمان الفغم بعد صلاة عشاء اليوم في الحرم المكي.





ونعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره خلال عمله برفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.





يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم هو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبد الله، ولفت الأنظار إليه لدقته في عمله وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.





وكانت قد أعلنت شرطة مكة في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.









وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان نقلته وكالة "واس": إنه في مساء يوم السبت الموافق 29/1/1441ه ـ، عندما كان اللواء بالحرس الملكي، عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى، ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء،عبدالعزيز الفغم، رحمه الله، مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

نعى محمد الساعد، كاتب صحفي بجريدة عكاظ السعودية، وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، مشيرا إلى أن وفاة الفغم أحزنت كل السعوديين، حيث أن كل سعودي كان يرى نفسه مثل هذا البطل في حبه للملك سلمان.وأشار "الساعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن رجل كريم الأخلاق، ومتواضع، وذو كاريزما، وكان رجل صامت لا يتحدث كثيرا، وكان يقضي وقته كله في خدمة ملكه، معقبا: "تألمنا كثير لرحيل عبد العزيز".وأضاف أن جنازة الفقيد كانت جنازة مهيبة، موضحا أن سبب الوفاة كان خلاف شخصي بينه وبين صديقه، منوها بأن االبعض استغل الحادثة وقام بتوظيفها بشكل قذر، وعلى رأسهم على النظام القطري، معقبا: "لا نريد اللبحث في تاريخ حمد بن خليفة".