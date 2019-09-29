بهذه الكلمات.. نجوم الفن ينعون الطفلة جنة

قام عدد من نجوم الفن والإعلام، برثاء الطفلة جنة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال تغريدات لهم على حساباتهم الرسمية، معبرين عن غضبهم من ذلك الحدث، وطالبوا بالقصاص من جدتها وخالها اللذين تجردا من القيم الإنسانية.





كندة علوش





علقت الفنانة كندة علوش، على هذه الواقعه قائلة : "من أبشع القصص إللى سمعتها بحياتي كيف ممكن يكون في بشر بهالقسوة وقادرين يمارسو قسوتن وبشاعتن على أطفالن من ميز السوشيال ميديا القليلة إنها تسلط الضوء على هيك قصص وتشكل ضغط لعقاب المجرمين ممكن هالشي يخلي الناس تخاف شوي وتفكر قبل ماترتكب جرائم من هالنوع" .





كما علق الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا : "تخيل إن الإعدام الحكم القاسي ده بمثابة راحة للمجرمين دول اللي المفروض يتعدموا كل يوم".





إسعاد يونس





علقت الفنانة إسعاد يونس حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة :"جنة منيمتنيش".





بيتر ميمي





علق المخرج بيتر ميمي على هذه الواقعه من خلال حسابه الرسمي على" تويتر" مستنكرًا لحالة الانشغال التي عمت الوسط الفني بفعاليات مهرجان الجونة، بالإضافة للمقاول محمد على واللاعب محمد صلاح وقال: "وإحنا بنتكلم في الزفت محمد على والكورة والجونة، كان فيه بنت عندها خمس سنين بتغتصب وبتتعذب لغاية ما ماتت!" .





وطالب المتابعين بمساعدة الأشخاص ذوي الحاجة المادية حولهم وتوعية الأشخاص الذين يعنفون أبناءهم عن جهل "يا ريت اللى يعرف حد غلبان عنده عيال يساعده ماديا واللى يعرف حد جاهل بيهين أطفاله وبيضربهم يفهمه، واحمدوا ربنا إنه مديكم أبهات وأمهات عاملوكم كويس، ديه نعمة!".









رامي رضوان





وقام الإعلامي رامي رضوان برثاء الطفلة قائلًا: "الطفلة جنة.. أحمد الله أنك ذهبتِ للرحمن الرحيم.. فروحك بين يديه ستحيا في الجنة التي تستحقها بإذن الله".





وأضاف مطالبًا بإعدام المتهمين:" وداعًا أيتها الملاك الصغير.. أما الشياطين الملاعين الذين كانت تعيش معهم.. فسُحقًا للقانون لو لم تكن عقوباتهم الإعداااااام الإعداااام الإعدااااام.. أمثال هؤلاء خطر على المجتمع".





أحمد الشامي





وعلق الفنان أحمد الشامي نجم فريق" واما"من خلال حسابه الرسمى على موقع "تويتر" على الواقعة قائلا:" الله يرحمك يا جنة... حقك علينا يا بنتي" .





محمود البزاوي





نشر الفنان محمود البزاوي صورة الطفلة من خلال صفحته الرسمية على موقع" فيسبوك"وعلق قائلا عليها :" رحم الله جنة ضحية الجهل وقلة الوعي وقلة الإنسانية" .





وأضاف :"وياريت يبقى في متابعة دايما من خلال الدولة على حضانة وحقوق الطفل، لأن أكيد في زي جنة كتير ومش هانسمع عنهم إلا بعد فوات الأوان.. ربنا يرحمك ويفرحك بالجنة ونعيمها"، وأنهى كلامه بتفعيله لهاشتاج" الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة".





شرين رضا





كما نشرت الفنانة شيرين رضا من خلال حسابها الرسمي على موقع" تويتر" علقت فيها على هذه الواقعه قائلة:" جنة ماتت بعد ما اتعذبت على أيد اقرب الناس ليها، بس يا ترى في كام جنة غيرها منعرفش عنهم أي حاجة؟؟ لو شكيت ولو للحظة إن في حد بيعذب طفل، بلغ عنه فورا".



