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مرتضى منصور: طبقنا قرار الكاف وشخص لعب في دماغ رئيس جينيراسيون

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:53 م
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مرتضى منصور: طبقنا قرار الكاف وشخص لعب في دماغ رئيس جينيراسيون
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 
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صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور  أن الفريق الابيض يعتبر  فائز اليوم في المباراة التي كانت ستجمعه امام بطل السنغال جينيراسيون فوت.

وخلال تصريحات عبر قناة صدى البلد قال رئيس الزمالك أن ناديه طبق قرار الاتحاد الأفريقي  بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب حسب ماذكره.

وتابع مرتضى منصور: "الفريق السنغالي تم اعتباره منسحبًا، وبالتالي ستوقع عليه غرامة مالية كبيرة مع حرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية لمدة عامين".

وأضاف : " لقد طبقنا قرار الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة لبرج العرب، لكن في شخص لعب في دماغ  رئيس الفريق السنغالي لرفض لعب اللقاء". 

وانهى حديثه: "مراقب المباراة اعتمد انسحاب الفريق السنغالي، وهذا هو المهم بالنسبة لنا وسيتم إرسال ذلك في تقريره إلى الاتحاد الأفريقي لاعتماد النتيجة من لجنة المسابقات".

كما يذكر  أن فريق  جينيراسيون رفض التوجه نحو الأسكندرية لخوض مواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
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