ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"المقاومة المشتركة" تكبد الحوثيين خسائر كبيرة بالضالع

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:40 م
Advertisements
المقاومة المشتركة تكبد الحوثيين خسائر كبيرة بالضالع
المقاومة اليمنية المشتركة
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أكدت مصادر يمنية اليوم الأحد، وفقاً لموقع "24" أن "المقاومة الجنوبية المشتركة" كبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في شمال الضالع، وأحبطت محاولاتها المستميتة على مدى أسبوع كامل للتقدم في المشاريح وحجر السفلى دون جدوى.

قالت المصادر، إن الميليشيات الحوثية نفذت أكثر من خمسة هجمات واسعة خلال أسبوع، في فترات الليل والنهار، في مسعى منها للتقدم باتجاه جبهات "المشاريح" و"حبيل الفرخ" و"طُرّان"، وفقاً لما ذكره موقع "نيوز يمن" اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر، أن الاستماتة الكبيرة والاستبسال البطولي لرجال المقاومة أجبر الميليشيات الحوثية في كل مرة على الانكسار والتراجع بخسائرها الثقيلة.

ونفذت المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، منذ أيام، هجمات متكررة، معززة بتغطية نارية كثيفة وبعربات "البي إم بي" وبأسلحة 23 ومدافع الهاون وغيرها من الأسلحة، في محاولاتها التقدم باتجاه "المشاريح" و"طُرّان".
وانكسرت كافة المحاولات والهجمات أمام المقاومة الجنوبية المشتركة في جبهات حجر، عبر مساحة تقدر من 6 إلى 10 كيلومترات.

وأفشلت قوات المقاومة الجنوبية والمحلية، أمس السبت، زحفاً واسعاً وكسرت هجوماً قوياً شنته ميليشيا الذراع الإيرانية باتجاه عدد من المواقع في مختلف جبهات القتال بمنطقة حجر السُفلى.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
2
x
16:00
0
ريال مايوركا
إشبيلية
1
x
21:00
1
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
3
x
15:30
1
فوسا جينيور
حوريا
2 (3)
x
18:00
0 (5)
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
3
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو
الهلال
1
x
19:30
0
إنييمبا
الزمالك
-
x
لم تلعب
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
5
x
17:30
0
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
2
فرايبورج
كولن
0
x
18:00
3
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:45
1
بيراميدز
النادي الصفاقسي
0
x
19:00
0
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
1
x
16:00
2
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
4
x
15:00
0
جنوى
ميلان
0
x
20:45
1
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status