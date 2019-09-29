المواجهة الأشرس| ريفير بلايت وبوكا جونيورز يعلنان قائمتهما لمواجهة كأس الليبرتادوريس

Advertisements

أعلن ناديي بوكا جونيورز الأرجنتيني ومواطنه ريفر بلات؛ استعدادا لمواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادورس " دوري أبطال أمريكا الجنوبية " على ملعب المونيمنتال .



وستقام المباراة وسط حضور يبلغ 70 ألف مشجع بعد نفاذ التذاكر بالكامل ، و رغم تحذير الأرصاد الجوية من الطقس إلا ان جمهور الفريقين لن يجد عائقا أمام حضور اللقاء .



وتأتي المباراة بمثابة مباراة " الثأر " لبوكا جونيورز بعد خسارته في نهائي القرن العام الماضي فيكوبا ليبرتادورس أمام ريفر بلات.



وأعلن مدربي الفريقين ألفارو مدرب بوكا جونيورز و مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بلات قائمة الفريقين التي تضم :



قائمة بوكا جونيورز :



أندارادا - دياز - بوفاريني - ويكانديت - لوبيز - جولتز- ازكويردوز - الونسو - ماس - فابرا - ماركوني - الميندرا - كابالدو - كامبوزانو - رينوسو - ماكليستر - دي روسي - زاراتي - سالفيو - فيلا - اوباندو - كارلوس تيفيز - أبيلا - هورتادو - سولدانو



قائمة ريفر بلات :



فرانكو أرماني - بولونيا - أنجيليري - مونتيل - كاسكو - كويرتا - روخاس - بينولا - ناهويل جاياردو - باولو دياز - انزو بيريز - ازكويل بالاسيوس - زوكوليني - سوسا - دي لا كروز - كاراسكال - فرنانديز - سكوكو - بينيامين - بوري - ماتياس سواريز - براتو - خوليان الفاريز