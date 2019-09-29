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شاهد.. نجوم الكوميديا يردون على الهارب محمد علي بطريقتهم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:42 م
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شاهد.. نجوم الكوميديا يردون على الهارب محمد علي بطريقتهم
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت فضائية "ten"، اليوم الأحد، مقطع فيديو ساخر عن المقاول الهارب محمد علي، حيث يتضمن مقطع الفيديو تصريحات لمحمد علي، ورد ساخر من النجوم من خلال تركيب عدد من "الإفيهات" لهم من الأفلام والمسرحيات.

هذا وقد تعرض المقاول الهارب محمد علي لخيبة أمل شديدة بعدما فشلت كل محاولات تحريضه للمصريين للتظاهر ضد الدولة المصرية، وذلك بعدها هرب إلى أسبانيا، وظهر في فيدوهات على مواقع التواصل الااجتماعي يحرض على الدولة ومؤسساتها، ويدعو الشعب لإسقاط النظام، والنزول إلى الشارع.

وخرج المصريون بالفعل في اليوم الذي أعلنه محمد علي، ولكن خروجوا في تظاهرة لحب مصر في المنصة بمدينة نصر، ليؤكدا ويعبروا عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولتهم، ليخرج محمد علي منهارا خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يناشد الشعب النزول ضد دولتهم، قائلا: "أبوس إيديكم انزلوا".
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