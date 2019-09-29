ميناء دمياط يصدر 1900 طن أسمنت و 798 طن ألواح جبس

استقبل ميناء الدمياط خلال أخر 24 ساعة عدد 2 سفينة حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 16875 طن يوريا و 350 طن فوسفات و 1900 طن أسمنت و 798 طن ألواح جبس و 100 طن داى امونيوم .





وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8731 طن ذرة و 100 طن فول صويا و 1700 طن كالسيوم فلوريد و 17410 طن قمح و 3248 طن خشب .‎





وسجلت حركة الصادر من الحاويات 346 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 52 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2426 حاوية مكافئة .





وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133470 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51810 طنا .





وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1321 طن قمح ، في حين غادر عدد 727 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40025 من البضائع العامة منها عدد 88 سيارة نقل محملة بـ 4424 طن قمح .









تعاملات الميناء خلال الأسبوع:





يوم السبت

استقبل خ 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 8 سفن بضائع عامة ، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12864 طن يوريا و 150 طن فوسفات و 5131 طن رمل و 1000 طن داى أمونيوم .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126812 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 43317 طنا .





وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1313 طن قمح ، في حين غادر عدد 60 سيارة نقل محملة بـ 3081 طن قمح .





يوم الجمعة

سجلت الحركة استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات و عدد 5 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 4 سفن حاويات و عدد 11 سفينة بضائع عامة .





ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 14650 طن يوريا و 832 طن فوسفات و 10150 طن رمل و 160 طن ملح و 1800 طن أسمنت و 1403 طن سوبر و 82 طن رخام .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120615 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29909 طنا .





وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1303 طن قمح ، في حين غادر عدد 77 سيارة نقل محملة بـ 3676 طن قمح .



