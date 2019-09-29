نجمات أخفقن في اختيار إطلالات مناسبة في حفل ختام الجونة (تقرير)

تتسابق الفنانات في إبراز جمالهن في مهرجان الجونة السينمائي كل عام، فكل منهن تحاول جاهدة أن تظهر في أجمل صورة وتختار إطلالة مميزة تخطف بها الأنظار على السجادة الحمراء.





ولكن لاحظنا في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، أن هناك بعض الفنانات قد أخفقن في اختيار إطلالتهن وارتدين فساتين لاتليق بهن، كان أبرزهن شيرين رضا ونجلاء بدر وغادة عادل.





وفي هذا التقرير، يرصد " الفجر الفني " أسوأ الإطلالات في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، التي صدمت الجمهور عبر السوشيال ميديا.





1_ شيرين رضا





صدمت الفنانة شيرين رضا جمهورها بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستان ضيق قصير لم يتناسب مع أجواء الحفل.





وكان سبب تصنيف فستان شيرين رضا ضمن أسوأ إطلالات المهرجان، هو أن مثل هذه المناسبات لايتماشى معها الفساتين القصيرة.





ومن ناحية أخرى، فالفستان لم يتناسب مع شكل قوامها فظهر غير لائق وافتقد جاذبيته على السجادة الحمراء.





2_ غادة عادل





وصدمت الفنانة غادة عادل جمهورها بإطلالتها في ختام الجونة، حيث ظهرت بفستان أسود لم يبرز جمالها وأنوثتها، وهو مكون من قطعتين "تنورة وتوب crop".





فكانت هذه الإطلالة غير موفقة تمامًا لغادة عادل ولاسيما بعدما عودت جمهورها على الظهور بفساتين لافته وأنيقة.





3_ ناهد السباعي





أطلت الفنانة ناهد السباعي بفستان لم ينل إعجاب الجمهور، حيث اعتمدت موديل قديم ولون غير ملائم لها بالرغم من أن تصميم الفستان أبرز جمالها وأنوثتها.





4_ ساندي





تعمدت الفنانة ساندي أن تخرج من إطار الصندوق التقليدي للإطلالات، فاختارت أن تطل ببدلة رجالي وشعر قصير.





وبالرغم من اختلافها عن باقي الفنانات، إلا أن الإختلاف لم يكن في صالحها، بل صدمت الجمهور ولم تلقى إطلالتها إعجابًا منهم.





5_ داليا البحيري





أطلت الفنانة داليا البحيري بفستان يبدو أنيقًا في تصميمه ولونه وملائمًا لها، ولكنها لم توفق في اختيار الحزام الخاص به والذي جاء بلون فاقع أفقد الإطلالة جمالها ورونقها.





كما علق البعض عبر السوشيال ميديا على فستانها، وقالوا إنه أبرز زيادة وزنها وكان من الأفضل أن تختار فستان واسع كي يتناسب مع قوامها.





5_ حلا شيحا





سحرت الفنانة حلا شيحا الجمهور بجمالها في الأيام الماضية بمهرجان الجونة السينمائي، وأشادوا عبر السوشيال ميديا بجمالها وجاذبيتها.





ولكنها خذلتهم بإطلالتها في ختام المهرجان، بعدما ظهرت بفستان متعدد الطبقات ومزدحم التفاصيل ولذلك لم يتناسب مع طولها، فكانت غير موفقة هذه المرة.





6_ نجلاء بدر





اختارت الفنانة نجلاء بدر الظهور بفستان أنيق ولكنه يفتقد للتنظيم.





حيث جاء مزدحم التفاصيل وملئ بالتطريز، الأمر الذي جعل الإطلالة غير جذابة.





وأما عن المكياج وتسريحة الشعر، أيضًا لم توفق نجلاء في تنسيقهما مع لون الفستان.





7_ لقاء الخميسي





لم يعجب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بفستان الفنانة لقاء الخميسي.





حيث جاء مطرزًا من الجزء العلوي بحبات ذهبية لامعة اعتبرها البعض كثيرة بشكل مبالغ فيه.





كما كان تعدد الطبقات في الفستان سببًا أيضًا في وقوع لقاء الخميسي في فخ الإطلالات السيئة.





8_ أمينة خليل





أطلت الفنانة أمينة خليل في حفل الختام بفستان أحمر اللون، ولكنها أخفقت في اختياره.





حيث جاء مفتقدًا للجاذبية وغير محدد المعالم والتصميم، ولم ينل إعجاب الجمهور.





9_ بسمة





بالرغم من أن الفنانة بسمة قد أطلت بفستان مميز وأنيق وذو لون هادي، إلا أن أكمامه أفقدته جماله ورونقه.





وعلق البعض أن الكم الخاص بفستان بسمة كان كبيرًا وضخمًا للغاية، وبالتالي لم يتلائم مع طبيعة التصميم الخاص به فأصبحت في قائمة الإطلالات السيئة.



