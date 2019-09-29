تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع مسئولي جامعة الدلتا



ووجه شاروبيم، لرئيس مدينة جمصه، بتوفير الدعم اللازم للجامعة في موسم الشتاء كسيارات كسح المياه والمتابعة المستمرة لسلامة المرافق العاملة فيها.



ومن جهته قدم الدكتور محمد ربيع، رئيس جامعة الدلتا، الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية، وقال إنه لولا جهوده التي أثبتت وعي ورؤية لتسوية المنازعات الممتدة منذ سنين طويلة ما وصلنا إلى هذه المرحلة للتصالح بين الطرفين.



حضر الاجتماع المحاسب محمد عبد الباقي، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والسيد خيوه، مراقب الشئون المالية بالمحافظة، والاستاذة رحاب المزين، رئيس مدينة جمصه، والاستاذ عثمان السيد، مدير عام الشئون القانونية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجامعة.

إلتقي محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم مع سئولي جامعة الدلتا، مؤكدا أن نجاح جامعة الدلتا وكل مؤسسة على أرض المحافظة نجاح للدقهلية.وقال محافظ الدقهلية نشجع كافة المؤسسات الخدمية والتنموية والتعليمية للانطلاق في تقديم مزيد من الخدمات.وترأس الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، مع عدد من مسئولي جامعة الدلتا برئاسة الدكتور محمد ربيع، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، لاستعراض ومناقشة عدد من النقاط.وأكد محافظ الدقهلية، على أن نجاح جامعة الدلتا وكل مؤسسة على أرض المحافظة هو نجاح للدقهلية، وأضاف أننا نشجع كافة المؤسسات الخدمية والتنموية والتعليمية والتربوية للانطلاق في تقديم مزيد من الخدمات وخلق فرص عمل جديدة.وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة إلتزام جامعة الدلتا بسداد كافة المديونيات العالقة حتى تاريخ 30 ينويو 2019 وذلك في موعد أقصاه الأول من أكتوبر المقبل وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين المحافظة والجامعة.وأشار شاروبيم، إلى أهمية تحمل جامعة الدلتا لمسئولياتها المجتمعية بالمشاركة في إقامة بعض المشروعات والمساهمة في توفير بعض الخدمات كجزء من المشاركة المجتمعية واتفق الطرفان على تطوير الجامعة لإحدى القرى الأكثر احتياجا بمركز بلقاس.وطلب محافظ الدقهلية، من رئيس جامعة الدلتا، التوسع في الخدمات المقدمة في الجامعة ومحيطها بما يوفر خدمات متنوعة للطلاب ويفتح آفاق جديدة لفرص عمل.