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تفاصيل محاولة اعتداء لاعبي كوتوكو الغاني على إبراهيم نور الدين في تونس (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:32 م
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تفاصيل محاولة اعتداء لاعبي كوتوكو الغاني على إبراهيم نور الدين في تونس (فيديو)
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أحمد عصام
 
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تعرض الحكم المصري إبراهيم نور الدين لهجوم شديد من لاعبي فريق اشانتي كوتوكو الغاني بعد مباراته ضد فريق النجم الساحلي التونسي في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتدخل الأمن التونسي في ملعب سوسة لحماية إبراهيم نور الدين بعد المباراة من لاعبي فريق اشانتي كوتوكو الذين كانوا يريدوا الاعتداء عليه بعد احتساب ركلة جزاء للفريق التونسي مثيرة للجدل أثناء المباراة.

واحتسب ابراهيم نور الدين ركلة جزاء لفريق النجم الساحلي التونسي في الدقيقة 25 من الشوط الأول سجل عن أثرها الفريق التونسي هدفه الأول.

وصعد النجم الساحلي التونسي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الفريق الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب، بعد خسارته في الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.



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