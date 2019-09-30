تسريب يكشف تورط تركيا في نقل الأسلحة إلى "بوكو حرام" الإرهابية



ورد مصطفى فارانق قائلًا: "لم ألتق السيد هكان- رئيس جهاز المخابرات التركي- لذلك لم أتمكن من مراجعتك في هذا الأمر سأتصل بك خلال يومين؟".



وعلق الإعلامي أحمد موسى قائلًا: "الطيران المدني التركي ينقل أسلحة للجماعات الإرهابية!!"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي "حرامي".



في السياق ذاته، أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج "أردوغان حرامي"، مشيًرا إلى أن أردوان يرغب في السطو المسلح على الغاز المتواجد في البحر المتوسط، خاصة أن مصر ستصبح من أكبر الدول المصدرة للغاز خلال عامين.



وتابع الإعلامي: "أردوغان يرغب فى التحرش بمصر عسكريا بمنطقة المتوسط ولكن لدينا اتفاقية ترسيم حدود مع قبرص، معقبًا: "لا أردوغان ولا أي شخص يستطيع الاقتراب من حقوق مصر التاريخية".



أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا، بين محمد قاراباش، مدير القلم الخاص بالخطوط لجوية التركية، ومصطفى فارانق كبير مستشاري رئيس الوزراء في تركيا، يكشف تورط شركة الخطوط التركية في نقل الأسلحة إلى التنظيمات في نيجيريا ومنها جماعة بوكو حرام.وطالب مدير القلم الخاص بالخطوط لجوية التركية، من كبير مستشاري رئيس الوزراء في تركيا توضيح تعليماته حول نقل أسلحة الجماعة الإرهابية "بوكو حرام"، حيث قال: "يحملون عشرات المواد وتذهب الآن إلى نيجيريا ولا أعرف هل سيقتلون المسلمين أم المسيحين؟.. أنا في ورطة؟".