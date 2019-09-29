ممدوح عيد يوجه الشكر للاعبي بيراميدز بعد الفوز على شباب بلوزاد









حقق نادي بيراميدز فوز غالي وثمين على شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بمرحلة الأياب من دور الـ32 من الكونفدرالية، على ستاد 5 جويلية، ليتأهل إلى مرحلة المرحلة القادمة من البطولة الافريقية.





وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 في القاهرة، واستطاع بيراميدز أن ينتصر نتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.





وكانت المباراة بدون أهداف خلال اول ربع ساعة من عمر المباراة، ولم تظهر أي علامات للخطورة من جانب بلوزداد، وفي المقابل بقى بيراميدز متحفظًا بالرغم من حاجته للتهديف.





وسنحت فرصة خطيرة لصالح شباب بلوزداد بعدما مرت الكرة عرضية من أمام عناصر الفريقين، ولم يتمكن أحمد الشناوي من التعامل معها غير أنها انتهت في النهاية بعيدًا عن مناطق الخطورة.





وحصل بيراميدز على فرصة من خلال إسلام عيسى في انتهت إلى يد حارس شباب بلوزداد بعدما صوب كرة ليست قوية.





تقدم جون أنطوي الذي شارك كبديل في الشوط الثاني لصالح بيراميدز في الدقيقة 57 بعدما أخطأ مدافع شباب بلوزداد في التعامل مع الكرة فذهبت إلى المدافع الغاني الذي لم يتواني في التسديد وتسجيل هدف هام لفريقه.