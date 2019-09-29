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رسالة مثيرة من جماهير الوداد البيضاوي إلى الاتحاد الإفريقي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:31 م
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رسالة مثيرة من جماهير الوداد البيضاوي إلى الاتحاد الإفريقي
الوداد ونواذيبو
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أحمد عصام
 
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حرصت جماهير الوداد البيضاوي المغربي على توجيه رسالة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي.

وارتدت جميع الجماهير التي حضرت مباراة فريق الوداد البيضاوي المغربي ونظيره فريق نواذيبو اللون الأسود في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعبرت جماهير الفريق المغربي عن غضبها الشديد بسبب خسارة اللقاء في الموسم الماضي بخطأ تحكيمي بعدما ألغى حكم اللقاء في مباراة الإياب على ملعب رادس هدفا صحيحا لفريق الوداد.

ولم يستكمل فريق الوداد البيضاوي المباراة بعد هذا الهدف بسبب عدم توفير خاصية الڤار في ملعب رادس، وكان قد أعلن الاتحاد الافريقي وجود الڤار في المباراتين ذهابا وايابا، وانسحب الفريق المغربي من المباراة اعتراضا على ذلك.

وأعلن الاتحاد الافريقي عن إعادة المباراة بعد ذلك مرة أخرى ولكن بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، ولكن لم تلعب المباراة وأعلن الكاف أن الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

رسالة مثيرة من جماهير الوداد البيضاوي إلى الاتحاد الإفريقي
رسالة مثيرة من جماهير الوداد البيضاوي إلى الاتحاد الإفريقي
رسالة مثيرة من جماهير الوداد البيضاوي إلى الاتحاد الإفريقي
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المزيد عن: رياضة الوداد الاخبار الرياضية الاتحاد اخبار الرياضة
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