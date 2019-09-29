ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

آرسنال يرغب في التخلص من نجمه وعائق يمنعه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:25 م
Advertisements
آرسنال يرغب في التخلص من نجمه وعائق يمنعه
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements


تسعى إدارة نادي آرسنال الإنجليزي؛ للتخلص من اللاعب الألماني مسعود أوزيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 وتأتي خطوة آرسنال؛ بسبب راتب  أوزيل والبالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بالرغم من عدم مشاركته بصفة أساسية؛ مع الإسباني أوناي إيمري المدير الفني.

وقالت صحيفة "ميرور البريطانية"، إن أرسنال يرغب في إعارة أوزيل، مع تحمل النادي الذي سينتقل إليه جزء من راتب اللاعب، بدلًا من جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأضافت الصحيفة؛ أن العائق الوحيد الذي يمنع إدارة النادي من اتخاذ هذا القرار؛ هو رغبة اللاعب نفسه في الإستمرار؛ وعدم الرحيل في الوقت الحالي.

 على جانب آخر حددت رابطة الأندية الإنجليزية موعد مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و ارسنال ضمن منافسات دور ثمن نهائي من عمر البطولة وحسب الموقع الرسمي للبطولة فإن المباراة ستقام بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم 28 أكتوبر المقبل.

وكان ليفربول ليفربول قد عبر لدور ثمن نهائي البطولة بعد الفوز علي حساب نظيره فريق كينز دونز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بينما صعد أرسنال لهذا الدور بعد الفوز على حساب نظيره فريق نوتينجهام فورست بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قد غاب عن مواجهة كينز دونز بسبب الراحة ويتلقى ليفربول نظيره فريق شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
2
x
14:00
0
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
2
x
16:00
0
ريال مايوركا
إشبيلية
1
x
21:00
1
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
جور ماهيا
0
x
15:00
2
اتحاد الجزائر
مازيمبي
3
x
15:30
1
فوسا جينيور
حوريا
2 (3)
x
18:00
0 (5)
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
3
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو
الهلال
1
x
19:30
0
إنييمبا
الزمالك
-
x
لم تلعب
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
5
x
17:30
0
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
1
x
15:30
2
فرايبورج
كولن
0
x
18:00
3
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
3
x
15:00
1
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
0
x
18:45
1
بيراميدز
النادي الصفاقسي
0
x
19:00
0
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
1
x
16:00
2
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
2
x
12:30
1
بريشيا
لاتسيو
4
x
15:00
0
جنوى
ميلان
0
x
20:45
1
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status