خاص.. خطاب الأمن ينقذ الزمالك في مواجهة بطل السنغال

ونشر النادي السنغالي بيانًا اليوم جاء نصه كالآتي:



نحن على وشك العودة إلى داكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي ووافق عليه، وبدوره أرسل كاف إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة 1:30 ظهرًا"

النادي الأهلي خاض مباراته أمس في دوري أبطال أفريقيا وفاز 4 0 على كانو سبورت في الوقت الذي طلب الزمالك تأجيل المباراة 24 ساعة لأسباب أمنية، وبالإضافة إلى ذلك، تنص لائحة كاف على أنه في مباريات الأدوار الأولى لدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباراة من جانب الاتحاد المضيف، ويتم إخطار كاف والحكام والفريق المنافس قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة، وبناءا عليه لا يمكننا تغيير أي شيء

طلب الزمالك التأجيل لدواع أمنية عار تماما من الصحة ولا يوجد أي شئ يستدعي هذا الأمر





تحدث مصدر داخل نادي جينيراسيون فوت السنغالي عن الموقف الأقرب لمباراة الزمالك في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.وأوضح المصدر أن احتمالية إعادة اللقاء كبيرة للغاية ولن يتم احتساب النتيجة للفريق السنغالي بسبب خطاب الأمن والخاص بتأجيل اللقاء والذي سيعفي جزء من المسئولية عن الزمالك ويمنح الفرصة لإعادة المواجهة.وأشار إلى أن الزمالك حال إعادة اللقاء سيتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي بالكامل على أن يتم تحديد القرار النهائي خلال ساعات.