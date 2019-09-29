القومي للمرأة يطلق حملة طرق الأبواب تحت شعار (بلدي أمانة) بجميع مراكز المحافظة



استهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، وفي الوقت نفسه توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.



وتضمنت الحملة التوعية بدور السيدة المصرية في حماية أسرتها ووطنها، وتصديها للشائعات المغرضة التي تهدف لبث الفتن وزعزعة أمن واستقرار البلاد، مع التأكيد على المكاسب التي حصلت عليها الأسرة المصرية، من تحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل ومنظومة التموين ومعاشات تكافل وكرامة مع سرد للمواقف المشرفة للست المصرية منذ ثوره 25 يناير وحتى الآن.



جدير بالذكر، أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات، بالاضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.



وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمراة بالوادي الجديد، ناديه عزمي، أن الحملة تمتد أعمالها على مدار ثلاثة أيام حتى ١ أكتوبر، مؤكده بأن الحمله تستهدف توعية السيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدوله من حكومة وقطاع أهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر وكيفية محاربة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار الوطن وسلامة المجتمع المصري، وذلك من خلال الزيارات واللقاءات لمواقع العمل والزيارات المنزليه التي ينفذها أعضاء الفرع والإداريين ومحامي الفرع والرايدات الريفيات بالمدن والقرى للتوعيه بدور سيدات مصر في حمايه الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.