بعد إغلاقه لمقهى بسبب التسرب الدراسي.. رئيس حي الزيتون: "دول أولادي ودمي اتحرق" (فيديو)

كشف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون بالقاهرة، عن تفاصيل واقعة إغلاق مقهى بالزيتون على يده، قائلًا إنه اتخذ قرار إغلاق المقهى من باب حرصه على الشباب والطلاب.





وأشار "بهجت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إلى أن القيادة السياسية مهتمة للغاية بالشباب، معلقًا: "دول ولادنا، ولقيت ولادنا بيدمروا في وقت الدولة تبني فيه".





وتابع رئيس حي الزيتون بالقاهرة،: "انفعلت انفعالًا شديدًا عندما وجدت الطلاب بيشيشوا ويدخنوا في المقهى تاركين دراستهم، أنا دمي اتحرق"، مستكملًا: "حسيت إن ابني بيتدمر قدامي، إزاي أسيبه ربنا هيسألني عليه، أنا حاسس إنهم ولادي ومسئولين عني".





واستطرد "بهجت": "الموقف أحزنني لأنه يوجد به تدير للشباب، شبابنا بيتدمر ومينفعش نسيبه ينساق وراء هذه الأفعال.





كما ناشد رئيس حي الزيتون بالقاهرة، كل أب وأم بمتابعة أولادهم عند ذهابهم للمدرسة وبعد عودتهم منها، ومراجعة واجباتهم المدرسية للتأكد من ذهابهم للمدرسة.





في حين قال الإعلامي محمد الباز، إن هذا الموقف يكشف عن أزمة كبيرة داخل المجتمع المصري، موضحًا أن هذه الدولة ستحمل على أكتاف هؤلاء الشباب في المستقبل، مطالبًا باتخاذ إجراء قانوني تجاه ظاهرة التسرب الدراسي من أجل "القهاوي"، مشيدًا بموقف اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون بالقاهرة، مؤكدًا أن مثل هذه الظواهر تدمر المجتمع المصري من الداخل، معلقًا: "دول الولاد إللي البلد هتكون معتمدة عليهم".



