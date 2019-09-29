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أحمد موسى يذيع تسريبًا يكشف استيلاء أردوغان وعائلته على أموال الشعب التركي (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:16 م
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أحمد موسى يذيع تسريبًا يكشف استيلاء أردوغان وعائلته على أموال الشعب التركي (فيديو)
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داليا الحسين
 
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أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجله بلال يكشف استيلائهما على أموال بشكل غير مشروع من تركيا، ويحاولان إخفائها.

وقال" أردوغان " لـ نجله "بلال"، وفقا للفيديو الذي بثه ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد،: "يجري تفتيش 18 شخص بموجب عملية فساد كبري، خذ كل ما لديك من المنزل"، ورد "بلال": "ما الذي يمكنني فعله أموالك هناك في الحزنة؟

وأجابه والده: "هذا ما أقوله الأن، سأرسل أختك سمية.. حسنا؟"، وأجابه: "تمام".

وطالب "اردوغان" نجله "بلال"، التحدث مع شقيقة الكبير، وخاله، ورد "بلال": "ما الذين يعين علينا فعله معهم يا والدي، أين ينبغي علينا وضعها؟".

ورد الرئيس التركي قائلًا: "في أماكن خاصة.. هذا ما أقوله الأن اجتمعوا، ومع خالكم إيضا، واخبر بوراك أخاك حالا".

واستفسر بلال من والده أين سيتم إخفاء المال حيث قال: حسنا والدي أنت تعنى ستخبرني أين أخذها"، وأجابه "أردوغان" قائلًا: " نعم هيا الأن، فكروا فيما بينكم حولها مع أخاك".

وفي مكالمة أخرى، تحدث "بلال" مع والده الرئيس التركي عن كيفية إخفاء الأموال من خلال الدخول في مشاريع، أو إعطائها للمقربين لهم. 

"وقال بلال لـ والده: "نحن الأن سويا مع الأخ حسان وبيرات وخالي، نحن سويا نفكر حيال الأموال".
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