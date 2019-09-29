خاص.. تعرف على تفاصيل الشخصيات التي يجسدها أبطال مسلسل "بلا دليل"

كشفت المؤلفة إنجي علاء، في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، تفاصيل الشخصيات التي يجسدها أبطال مسلسل "بلا دليل" الذي من المقرر عرضه في منتصف أكتوبر القادم.

خالد سليم

يُجسد الفنان خالد سليم ضمن أحداث المسلسل، شخصية تدعى عمر بركات وهي شخصية مركبة وصعبة وهو شخص يمتلك الطموح والشغف حول السلطة وجمع المال، ومتزوج من الفنانة درة ضمن الأحداث، وتحدث في حياتهم العديد من الأزمات والمفارقات والمشاكل النفسية والتي تؤدي إلى إنقلاب حياتهم رأسًا على عقب.





درة

تُجسد الفنانة درة ضمن الأحداث شخصية تدعى حبيبة، عازفة في الأوبرا على آلة موسيقية وهي ال "هارب" وهي من أصعب الآلات الموسيقية، ومتزوجة من الفنان خالد سليم، وهي أيضًا من الشخصيات الصعبة المركبة التي تمر بمشاكل نفسية عديدة، وتتهم بجريمة قتل في بداية الأحداث أثناء حفلة تجمع العديد من رجال الأعمال، ولكن في النهاية يتم إثبات براءتها، وتقع في علاقة حب تجمع بين الفنان نيقولا معوض وإسلام جمال ضمن أحداث المسلسل.





نيقولا معوض

يُجسد الفنان نيكولا معوض ضمن أحداث المسلسل شخصية تدعى تيمور الهواري وهي شخصية جريئة ومركبة وصعبة، بالإضافة إلى أنه دور محوري حيث يقع في حب الفنانة درة ضمن الأحداث، إلى أن تحدث جريمة القتل.





حازم سمير

يُجسد الفنان حازم سمير ضمن أحداث المسلسل شخصية تدعى طارق وهي من ضمن الشخصيات المركبة، حيث تربطه علاقة صداقة قوية بمجموعة من أصدقاءه ولكن سرعان ما تنقلب بينهم علاقة الصداقة وذلك بسبب العمل وحب الذات والمصالح الشخصية.





إسلام جمال

يُجسد الفنان إسلام جمال شخصية مهندس ديكور، ويقع في حب الفنانة درة على الرغم من زواجها، وتمر الشخصية بالعديد من الأزمات والمشاكل خلال تصاعد الأحداث.





جدير بالذكر أن أحداث مسلسل "بلا دليل" تدور في إطار تشويقي غامض وهو مُصنف تحت الأعمال البوليسية أو أعمال الجريمة، حيث تحدث جريمة قتل في بداية الأحداث مما تنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب لإكتشاف القاتل الحقيقي، بالإضافة إلى أن جميع شخصيات المسلسل مُركبة ومُعقدة.





يُذكر أن مسلسل "بلا دليل" من بطولة: خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.