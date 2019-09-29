"الجبير": اللواء الفغم قضى حياته في خدمة القيادة بإخلاص

وقال الجبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر": "أحزنني خبر وفاة أخي اللواء عبدالعزيز الفغم، أسأل الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته.. قضى حياته العملية في خدمة القيادة بإخلاص وأمانة وتفان، وعرفت فيه الأخلاق الرفيعة.. التعازي لوالده العزيز وأسرته الكريمة".





وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قد أعلن استشهاد اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، جرّاء إصابته بطلق ناري خلال زيارته لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.





وأوضح متحدث شرطة مكة، في بيان صادر عنه اليوم، أنه في مساء يوم السبت الموافق 29/ 1/ 1441هـ، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.





وأضاف المتحدث باسم شرطة مكة، إلى أنه عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم، بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.





وكانت الجهات الأمنية السعودية قد أعلنت، الأحد، استشهاد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على يد أحد أصدقائه في جدة.





وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من اليوم، إنه في مساء يوم السبت عندما كان اللواء عبدالعزيز الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، يحمل الجنسية السعودية.

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضح المتحدث أنه عند وصول الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني.

يعتبر اللواء عبد العزيز الفغم (الحارس الشخصى) لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أفضل حارس شخصي في العالم، وقد عمل حارساً شخصياً للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز ثم استمر في عمله عند تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة.

كما أكمل الفغم مسيرة والده، بداح بن عبد الله، الذي عمل مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز، لثلاثة عقود، حيث حمل راية والده وتمكن من اثبات التفوق واتقان العديد من المهارات المتنوعة مما ساعد على توليه منصب لواء خاص من قبل الحرس الوطنى.

ونال اللواء الفغم شعبية وحب وإعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم، فيعتبر الحارس الشخصى الأول الذى تمكن من الحصول على جماهيرية كبيرة، وساعده على ذلك شخصيته الجذابة ومهاراته الإحترافية المتميزة، إضافة إلى السرعة فى البديهة وحسن التصرف.

وتخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد بعد أن استطاع أن يحقق بها تفوق غير مسبوق، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكى.

بدأ بعدها عمل عبد العزيز الفغم كضابط إرتباط فى مواكب الملك، كما رافق الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل وفاته لمدة وصلت إلى عشر سنوات.

تمكن من أن يحصل على إحدى الدورات فى فنون الصاعقة، والتى استطاع بها أن يكون مؤهلاً لحراسة أهم الشخصيات فى البلاد حراسة شخصية، كما حصل على غيرها من الدورات التدريبية فى تأمين الشخصيات الهامة.



