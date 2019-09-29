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برشلونة يفاوض مدافع يوفنتوس لضمه في الشتاء

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:47 م
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برشلونة يفاوض مدافع يوفنتوس لضمه في الشتاء
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علاء خليف
 
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يستعد نادي برشلونة الاسباني لتدعيم خط دفاع الفريق، من خلال إبرام صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ستكون بمثابة مفاجأة مدوية لعشاق وجماهير النادي الكتالوني.

وحسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع مدافع مميز من الدوري الإيطالي لتدعيم الخط الخلفي للفريق بالموسم الحالي، والذي يعاني بشكل كبير.

وأوضح الموقع الإيطالي أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس امستردام السابق، ويوفنتوس الإيطالي الحالي، خاصة وأن اللاعب كان ضمن اهتمامات النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن ينجح فريق يوفنتوس في حسم الصفقة لصالحه.

وذكر الموقع الإيطالي أن نادي برشلونة الإسباني تواصل مع وكيل أعمال "دي ليخت"، الإيطالي مينو رايولا لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة في يناير المقبل.

ويأتي اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت بسبب الإصابات المتكررة للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بالإضافة لتواضع مستوي توديبو وعدم اقتناع المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي بإمكانياته.

رسمياً.. غياب نجم برشلونة أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

كشفت بعض التقارير الإذاعية الاسبانية اليوم الاحد عن مدى اصابة نجم برشلونة وتؤكد غيابه عن مباراة انترميلان في دوري ابطال اوروبا.

ووفقاً لراديو كتالونيا أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي يعاني من حمل عضلي زائد خفيف في الساق اليسرى، وبسبب الخوف من الانتكاس، سيغيب عن لقاء إنتر، ويحتفظ به فالفيردي إلى المباراة ضد اشبيلية مساء الاحد القادم على ارض كامب نو.

كشف نادي برشلونة الإسباني مساء أمس السبت، عن التشخيص الطبي الخاص بإصابة الدولي الفرنسي،  عثمان ديمبلي، وذلك قبل نحو أيام قليلة فقط من مواجهة برشلونة وإنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

ويذكر أن برشلونة كان قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب نادي خيتافي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى النقطة ال13 ويصبح بفارق نقطتين فقط عن نادي ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليجا في الموسم الحالي.

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