محافظ الغربية يفتتح مدرسة محمد صلاح الثانوية بتكلفة 12 مليون جنيه (صور)

افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم مدرسة محمد صلاح الثانوية الصناعية العسكرية ببسيون بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بتكلفة 12 مليون و330 ألف جنيه، والتي تضم ( 27 فصل دراسي – 14 ورشة تدريب -7 معامل – ملعب خماسي على أعلى مستوى) ومقامة على مساحة 12447م2 وتستوعب 2715 طالب بمتوسط كثافة 37 طالب في الفصل.





والجدير بالذكر؛ أن هذه المدرسة تم اختيارها ضمن 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية لتكون مدرسة ثانوية عسكرية بداية من العام الدراسي الحالي.





وتضم هذه المدرسة 13 تخصص مهني يتمثلوا في ( نجارة الأساس – نجارة العمارة - الأعمال الصحية – التركيبات الميكانيكية – التشكيل – الخرسانة – الكهرباء – الجرارات - الزخرفة والإعلان - السيارات – البياض – اللحام – التبريد والتكييف).





وعقب الافتتاح قام محافظ الغربية بجولة تفقدية موسعة داخل المدارس حيث تفقد (المكتبة – دورات المياه – معمل اللغات – غرفة تدريب التربية العسكرية – غرفة التوجيه والإرشاد المهني – ورشة الجرارات – ورشة نجارة الأساس – ورشة نجارة العمارة).





وخلال التفقد؛ أشاد محافظ الغربية بمستوى الإنضباط بالتعليم الفني على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن التعليم الفني له دور كبير مع التعليم العالي في المساهمة في نهضة الأمم، كما وجه القائمين على المدرسة بالعمل على الإستغلال الأمثل للنظم العلمية الحديثة الموجودة بالمدرسة والتي تعمل على رفع مستوى التعليم ورفع مستوى الطلبة.



