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عزة فتحي: هناك ضرورة لتوعية المواطن بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:56 م
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عزة فتحي: هناك ضرورة لتوعية المواطن بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
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كساب أحمد
 
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قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع، إن المواطن البسيط لن يكون قادر على مواجهة الشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية، ولذلك هناك دورًا كبيرًا على الإعلام في الرد على هذه الشائعات، لافتة إلى ضرورة أن يكون التعليم مبني على التفكير النقدي، لكي يستطيع المواطن أن يفرق بين المعلومة والرأي. 

وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال حوارها ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، إلى أن هناك ضرورة لتوعية المواطن بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى يتم مشاركة أي خبر، مشيرة إلى أن إيطاليا بها 8 آلاف مدرسة يتعلم الطلاب فيها كيفية معرفة الفيديو المفبرك من الفيديو الحقيقي.

وأضافت أن الأحزاب في مصر غير معروفة لدى المواطن، ولا تقوم بأي شيء، وليس لها أي دور على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الإعلام عليه دور كبيرة في تنوير الشعب، وأداء الإعلام الأسبوع الماضي كان أكثر من رائع، وهذا الأمر شعر به جميع المواطنين، خاصة المواطن البسيط.

ولفتت إلى أن هناك ضرورة لإعداد إصلاحات لزيادة الطبقة الوسطى التي لا تتجاوز 8% من المجتمع، مشيرة إلى أن الطبقة الوسطى بقيمها هي التي تدفع المجتمع إلى الأمام، ولذلك هناك ضرورة لدفع طبقة من الفقراء بحكم الاصلاح الاقتصادي للطبقة الوسطى، معقبة: "طول ما الطبقة الوسطى متماسكة سيظل المجتمع متماسك".

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