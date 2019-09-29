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أحمد السقا عن "هنيدي": "أصدقائك الحقيقيون هم السند بعد الله"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:51 م
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أحمد السقا عن هنيدي: أصدقائك الحقيقيون هم السند بعد الله
أحمد السقا
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رانيا ماهر
 
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نشر الفنان احمد السقا عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" صوره تجمعه من زفافه ومعه النجم محمد هنيدي و زوجته وصوره أخري من مهرجان الجونه في دورته الثالثه والتي جمعت أيضا بينهم بصحبه زوجته والفنان محمد هنيدي وزوجته وعلق قائلا: حافظ دائما علي اصدقاءك الحقيقين ...دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل.

وكان الفنان أحمد السقا قد سلم درع التكريم للفنان "محمد هنيدي" في ختام مهرجان الجونه السينمائي في دورته الثالثة، وقال بعد صعودة علي المسرح انه تشرف لتكريم صديقه وعشره عمره.

ويذكر أن النجمين تجمعهما صداقه قويه منذ 20 عاما وكانت نقطه مشوراهما الفني تقريبا في نفس الوقت وتشاركا بعض الا فلام والمسرحيات مثل فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه، همام في امستردام، مسرحيه عفرتو

ويذكر ان أخر اعمال الفنان "أحمد السقا "مسلسل "ولد غلابه الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي
وكان يقوم بدور مدرس بأحدي المدارس الحكومية وبسبب ظروفه الماديه يضطر للعمل في تجارة المخدرات ،وكان المسلسل تأليف أيمن سلامه وإخراج محمد سامي و بطوله أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، محمد ممدوح ،صفاء الطوخي، إدوارد، هبه مجدي،كريم عفيفي وغيرهم من النجوم

ويعود إلينا مره اخره "السقا" في فيلم جديد "العنكبوت" يتم تصويره حاليا و يشاركه مني ذكي وظاهر العابدين وتدور أحداث الفيلم في إطار الاثاره والتشويق.

"احمد السقا " نشأ في أسره فنيه حيث ان والده "صلاح السقا" ومؤسس مسرح العرائس وجده "عبده السروجي" المطرب المشهور، تخرج من معهد الفنون المسرحية عام ١٩٩٣

وقد شارك الفنان "أحمد السقا" في الكثير من الاعمال الفنيه
مثل أفريكانو
أيام السادات
أبراهيم الأبيض
الجزيره
المصلحه
الديلر
تيمور وشفيقه
حرب ايطاليا
علي جثتي
من 30 سنه
هروب اضطراري
همام في امستردام
وغيرها من الاعمال الفنيه الناجحه.
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