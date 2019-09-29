اللجنة الأولمبية السعودية تعقد اجتماعا مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:47 م
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الفجر السعودي
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اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية برئاسة سمو رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز الفيصل برئيس اللجنة الأولمبية الدولية السيد توماس باخ.
وكان الأمير عبدالعزيز الفيصل استقبل توماس باخ والوفد المُرافق له اليوم فور وصولهم إلى جدة في زيارة رسمية إلى المملكة.
واطلع السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يطلع على عروض رياضية لعددٍ من الألعاب المختلفة في صالة وملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
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