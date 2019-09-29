ستريم STREAM: بث مباشر مباراة الزمالك وجينيراسيوت بث مباشر رابط ماتش الزمالك COOL KORA كورة جول zamalek جودة متعددة NQW

يلتقي فريق الزمالك نظيره جينيراسيون، اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون في دروي أبطال افريقيا والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك وجنيراسيون في تمام الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الزمالك ضد جينيراسيون:

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهير بتحقيق فوز عريض في مباراة اليوم، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بالسنغال بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر يطمح جينيراسيون في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بحامل لقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، من البطولة.