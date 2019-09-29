استخدام المخلفات البلاستيكية في إنتاج الوقود.. مشروع بحثي بجامعة بني سويف يفوز بتمويل مليون جنيه

تشديدات الأمن الإداري



وفي سياق منفصل، شهدت جامعة بني سويف، اليوم، تشديدات من أفراد ومشرفو الأمن الإداري بالجامعة، اثناء دخول وخروج الطلاب وطالبات، عقب إعلان بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن تنظيم الطلاب وقفة، داخل الحرم الجامعي، للتعبير السلمي عن إعتراضهم على زيادة المصروفات الدراسية.



وتسببت الاجراءات الأمنية التى فرضها الأمن الإداري بالجامعة، في زحام وتكدس الطلاب والطالبات أمام البوابة الرئيسية للجامعة، المؤدية لمجمع كليات "التجارة والآداب والحقوق والإعلام" بالإضافة إلى المبني الإداري ومسرح الجامعة، ما تسبب في أدى لحالة من الغضب والاستياء الشديدين بين الطلاب.



ومن جانبه أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تتحمل كافة المصروفات للطلاب غير القادرين، كما أن هناك دعم للكتاب الجامعي، واهتمام بالملف الصحي للطلاب حيث تجاوزت مصاريف العلاج للطلاب العام الماضي ما يزيد عن 12 مليون جنيها، لافتًا إلى ان الجامعة تهتم بتطوير العملية التعليمية كالشاشات الذكية التفاعلية ورفع كفاءة المعامل.



وأضاف رئيس الجامعة، في كلمته التى ألقاها، على هامش حفل إستقبال الطلاب الجدد بكلية الاعلام أن الجامعة تحرص على مصلحة الطلاب في إطار القانون والقواعد، فالجامعة ملتزمة بتطبيق نظام النقاط في التحاق الطلاب المدن الجامعية، مؤكدًا ان الجامعة تعمل على رفع كفاءة المدن الجامعية بشارع صلاح لتحسن مستوى الخدمة المقدمة للطلاب، كما دعا ابنائه الطلاب الى ضرورة التواصل معه وعرض أفكارهم ومقترحاتهم وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة للطلاب.



ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد بكلية الاعلام، مؤكدًا لهم ان الكلية شهدت تطوير كامل في الآونة الأخيرة، وتمتلك نخبة من الكوادر العلمية والإمكانيات من أستديوها ومعامل صحافة إلكترونية متطورة، ودعا الى ضرورة إنشاء برامج جديدة وعمل بروتوكولات مشتركة مع العديد من المؤسسات الإعلامية.



أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، عن فوز مشروع بحثي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في مجال إنتاج خلايا الوقود باستخدام تكنولوجيا النانو والمخلفات البلاستيكية لإنتاج الطاقة المتجددة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "نداء لكل علماء مصر" بمبلغ مليون جنيه، بمشاركة إحدى شركات تكنولوجيا الطاقة الشمسية وإنتاج الوقود.وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن المشروع يهدف إلى تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية واحلال المواد الأولية المحلية والمخلفات البلاستيكية لأنتاج خلايا وقود رخيصة الثمن تحل محل المنتج المستورد، وتحويل المخرجات البحثية المتواجدة الى التطبيق، وذلك في إطار الربط بين مجتمع البحث والتطوير من جهة وبين مجتمع الانتاج والخدمات من جهة أخرى.وأكدت الدكتورة أسماء سيد حمودة، الباحث الرئيسي للمشروع وأستاذ الهندسة البيئية المساعد بقسم علوم البيئة والتنمية الصناعية بالكلية، أن حرق المخلفات البلاستيكية يؤثر سلبا على البيئة المحيطة والصحة العامة وأن استغلال تلك المخلفات في إنتاج خلايا الوقود الاقتصادية يحد من التأثير الضار للمخلفات ويعظم الاستفادة منها.