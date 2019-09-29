KOOORA GOA - يوتيوب مشاهدة مباراة بيراميدز وبلوزداد بث مباشر SUPER Pyramids يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش بيراميدز NOW

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق بيراميدز بقيادة مدربه سباستيان ديسابر مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي ستجمع بين الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لهذا الموسم وسوف تقام في الساعة السابعة الاربع بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة YALA SHOOOT PLUS، وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تخطي هذا الدور والتأهل لدور المقبل KOORA ONLINE.





كورة ستار وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي في القاهره بنتيجة هدف لكل فريق، مما قد يصعب المهمة على فريق بيراميدز خلال مباراته في الجزائر مساء اليوم، حيث يحتاج الفريق المصري للفوز خارج أرضه أو التعادل بنتيجة اكبر من هدف لهدف للتأهل مباشرة للدور القادم في الكونفدرالية الأفريقية YALA KOORA.

يلا شوت حصري وكان قد أعلن سباستيان ديسابر مدرب فريق بيراميدز عن القائمة التي سافرت إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد، وجاءت القائمة كالتالي COOL KOORA.

أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور - عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - عبد الله بكري - أحمد منصور - طارق طه - إيريك تراوري - محمد فتحي - نبيل دونجا - عبدالله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - إسلام عيسى - دودو الجباس، جون أنطوي، أحمد علي.





جول كورة يرغب فريق بيراميدز في التأهل لدور المقبل من أجل استمرار الإنجازات التي حققها الفريق منذ تغير اسمه من الاسيوطي GOAL KOORA حيث تأهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي، وأيضا احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري والوصول إلى نهائي بطولة كأس مصر KOORA STAR.







