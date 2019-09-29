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رئيس الوزراء السوداني يلتقي ماكرون الاثنين.. ويشارك في تشييع شيراك

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:46 م
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رئيس الوزراء السوداني يلتقي ماكرون الاثنين.. ويشارك في تشييع شيراك
عبدالله حمدوك
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وكالات
 
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يلتقي رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس، وذلك عقب مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيجري رئيس الوزراء السوداني مباحثات مع الرئيس الفرنسي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومساعدة فرنسا للسودان في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمر بها، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وأوضح السفير  السوداني بفرنسا، دفع الله الحاج علي، أن برنامج زيارة رئيس الوزراء السوداني لفرنسا يتضمن لقاء بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برنو لومير، وسكرتارية نادي باريس، لبحث المساعي الجادة لشطب ديون السودان الخارجية.

 ونقلت “سونا” عن السفير السوداني قوله، إن حمدوك سيشارك الاثنين في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك والتي سيشارك فيها نحو ثلاثين من رؤساء الدول والحكومات.

وضم الوفد الذي يرافق حمدوك وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله ووزير المالية إبراهيم البدوي.

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