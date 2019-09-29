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محسن عادل: معدلات النمو الحالية هى الأعلى على مستوى تاريخ مصر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:48 م
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محسن عادل: معدلات النمو الحالية هى الأعلى على مستوى تاريخ مصر
محسن عادل
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هدى عبدالرازق
 
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قال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إن مصر منذ سنة 1800 وحتى اليوم شهدت 4 مراحل اقتصادية كبرى، وكل مرحلة كانت تشهد كارثة حتى يتوقف النمو الاقتصادي المصري، موضحا أن أول مرحلة كانت في عهد محمد علي، ثم مرحلة 1952، والمرحلة الثالثة كانت بداية الألفية الثالثة وانتهت بثورة يناير، وحاليا نعيش المرحلة الرابعة.

وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تعرض مصر لحملة من الهجوم أمر متوقع، وسيكون هناك هجمات أخرى، خاصة في ظل التقدم الذي تشهده مصر، حيث نجحت مصر مؤخرا في تحسين البنية التحتية، وتحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف أن معدلات النمو الأن هى الأعلى على مستوى تاريخ مصر، ونسبة البطالة الآن هى الأقل على مدار العشرين عام الماضية، منوهًا بأن صندوق النقد الدولي عندما يتكلم عن تجربة نجاح لا يتكلم إلا عن مصر، فضلا على أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر واحدة من 3 اقتصاديات قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية .

وأكد "عادل"، أن الاقتصاد المصري عبر الفترة الصعبة، وبدأ مرحلة الانطلاق ، ولهذا بدأ أعدائنا شن حملة من الهجوم على مصر لتعطيل الدولة عن تقدمها، حيث تتحرك قوى اللشر في الظلام عندما تشعر بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحاول تنفيذ مخططاتها بالهدم والتخريب .
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