ماذا قدم "الدفاع المدني"؟.. التفاصيل الكاملة لحريق "قطار الحرمين" بجدة

شهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأحد، حادث حريق داخل محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مما تسبب في إيقاف رحلات القطار حرصا على سلامة المسافرين.

وأعلنت إمارة منطقة مكة على، صفحتها بموقع "تويتر"، للتدوين القصير، أن الحريق اندلع عند الساعة 12:35 بتوقيت السعودية، وبذل الدفاع المدني جهودا للسيطرة على الحريق.

16 فرقة طبية لحماية المواطنين

وأضافت الإمارة في بيانها، أنه تم الدفع بـ 16 فرقة طبية من عدة جهات للعمل في موقع الحريق، بعد أن تصاعدت ألسنة اللهب وأمسكت في البداية بسقف المحطة.

إنقاذ المحتجزين بطائرة هليكوبتر

أظهر تسجيل مصور تم بثه من قبل وسائل إعلام سعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام الطيران المدني السعودي، بإنقاذ محتجزين في محطة قطار الحرمين في مدينة جدة بعد نشوب حريق في سقف المحطة.

وجاء في الفيديو المنشور، تحليق مروحية هليكوبتر في سماء جدة وسط دخان كثيف يتصاعد من جراء الحريق.

تصريحات الدفاع المدني

وصرح الدفاع المدني في مدينة جدة، اليوم الأحد أنه يعمل على مكافحة حريق اندلع في محطة “قطار الحرمين” بالسليمانية.

قطار الحرمين

خط السكك الحديدية لقطار الحرمين يقطع مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.

وهو المشروع الذي نفذته المملكة العربية السعودية برؤية طموحة لكي يربط بين الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة ومكة في مدة لا تزيد عن 120 دقيقة، وبلغت تكلفة خط السكك الحديدية لقطار الحرمين 6.7 مليار يورو (7.3 مليار دولار) ويقطع مسافة 450 كيلومترا.

حريق محطة السليمانية لم يسفر عن إصابات

وأوضح المسؤولون عن قطار الحرمين بجدة، أنّ الحريق لم يسفر عن إصابات، ونجحت قوات الدفاع المدني السعودي، قبل قليل في السيطرة عليه.

قطار الحرمين السريع مشروع سعودي، عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي،.

ويُعد قطار الحرمين أول وأسرع قطار في الشرق الأوسط وشمال أفريقية، ويتكون المشروع من 35 قطارًا، وكل قطار يحتوي على 13 عربة تبلغ سعة كل قطار 417 مقعدًا، وله خمس محطات: محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وأخرى في وسط محافظة جدة.

افتتح المشروع بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي في 25 سبتمبر 2018، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بداية التشغيل

بدأت أعمال بناء المشروع في 2009، وكان من المخطط أن يُفتتح في عام 2012، إلا أنه تأخّر اكتمال المشروع، كما جرى إرجاء تشغيله مرتين، وتغيير المواعيد التي حددها المسؤولين لانطلاقته، حتى أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الموعد النهائي للتشغيل التجاري، وانطلقت أول رحلة تجارية للقطار في 11 أكتوبر 2018 من المدينة المنورة إلى جدة.

ويعد مشروع قطار الحرمين السريع الأضخم في منظومة النقل العام، وأحد خطط الدولة السعودية لتوسعة النقل عبر الخطوط الحديدية، لمواكبة تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، ولتخفيف الضغط على الطرق بين مكة وجدة والمدينة، عطفا على أنه وسيلة توفر النقل الآمن والسريع.

صندوق الاستثمارات العامة

هو مشروع حكومي من تمويل صندوق الاستثمارات العامة، يهدف إلى تيسير وتسهيل التنقل بين العاصمتين المقدستين، وتوسيع شبكة الخطوط الحديدية في السعودية وأحد أمثلة ركائز رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.

رؤية السعودية 2030

ويأتي بالتزامن خطة التنمية رؤية السعودية 2030 التي أطلقتها الدولة على عدد من الأصعدة ومنها مجال النقل العام، وباعتباره أحد المشاريع الهامة التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي، ويساعد في إيجاد فرص استثمارية متنوعة، ويوفر وظائف للجنسين، فقد حظي بدعم لا محدود لإنجازه وفق المعايير العالمية.